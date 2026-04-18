Un vado en Os Castros, en una imagen de 2022 PATRICIA G. FRAGA

El alto índice de incumplimiento de la ordenanza municipal relativa a la entrada y salida de vehículos a los inmuebles fue denunciado hace 25 años por la Policía Local de A Coruña, que advertía incluso de la existencia de placas de vado falsas y también de irregularidades en la documentación presentada para obtener los permisos. Lo contó El Ideal Gallego el 18 de abril de 2001, el día después de la despedida del Deportivo en la Champions pese a su triunfo en Riazor ante el Leeds (2-0). Hace medio siglo, en 1976, era noticia el plan para renovar la flota de autobuses. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, el gobernador civil accidental, Diego Delicado Marañón, trabajaba para acabar con el problema de desabastecimientos en la ciudad.

Miércoles, 18 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Sube el índice de fraude en los vados de los garajes de A Coruña

La Policía Local de A Coruña ha detectado en los últimos meses un alto índice de incumplimiento de la ordenanza municipal que regula la entrada y salida de vehículos a inmuebles. Placas de vado falsas e irregularidades en la documentación presentada para obtener la licencia municipal son algunas de las actuaciones que persiguen los agentes. Sin llegar a calificarlas de campaña, el Ayuntamiento lleva a cabo revisiones constantes para perseguir las infracciones. En la actualidad, en abril de 2001, la ciudad cuenta con más de 2.200 licencias, repartidas en tres grupos: vados permanentes, laborales y nocturnos.

En deportes, el gran partido que el Dépor hizo ayer, 17 de abril de 2001, ante el Leeds en Riazor fue insuficiente para acceder a las semifinales de la Liga de Campeones. Los blanquiazules, que vencieron por 2-0, carecieron de suerte, ya que estrellaron tres remates en los palos.

Domingo, 18 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Plan para sustituir los “troles” por nuevos buses

Con motivo de la reciente subida del precio de los billetes de autobús, La Coruña parece decidida a adquirir una nueva flota de buses de servicio público para hacer así más agradable el viaje de los coruñeses por las calles de la ciudad, desde Los Castros a la Torre, desde la Torre a San Pedro de Visma, y desde los Cantones al Agra del Orzán. Parece ser que el problema principal a la hora de poner a andar a la nuevos autobuses es la estrechez en zonas como Panaderas, por citar un ejemplo. Los viejos autobuses y los “troles” todavía en funcionamiento podrían ser vendidos a países como Togo, Gabón, Senegal, etc.

En cuanto a la actividad cultural, programada por la Agrupación Cultural O Facho, de La Coruña, figura la presentación en el Aula de Cultura de la Librería Lume, el próximo día 21 de abril de 1976, de la novela de Paco Martín “O Cadeixo”, obra presentada al concurso de novela “Galaxia 1975”.

Miércoles, 18 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Máxima preocupación por los abastecimientos

El gobernador civil accidental de la provincia, don Diego Delicado Marañón, nos manifestó ayer, 17 de abril de 1951, que su máxima preocupación en estos momentos era el problema de las subsistencias y los abastecimientos, y en vista de la prolongada interinidad del cargo que viene desempeñando, había decidido convocar una reunión, que se anunciará oportunamente, a fin de que, siguiendo las directrices y normas dictadas por el Gobierno en tan importante problema, se estudien y pongan en práctica las medidas convenientes para el mejor abastecimiento, y también para abaratar los principales artículos que constituyen la base de la alimentación.

“Esperaba que fuera el gobernador efectivo quien abordase estas cuestiones –explicó el señor Delicado– pero, a pesar de mi interinidad, no puedo por menos que realizar el mayor esfuerzo”.

Domingo, 18 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Cena en el Hotel Palace en honor de Fernández Cid

Anoche tuvo efecto en el Hotel Palace la cena íntima con que un grupo de amigos obsequió al inspector provincial de Sanidad don Ramón Fernández Cid. El acto fue una elocuente expresión de las simpatías con que Fernández Cid cuenta en la Coruña.

En clave cultural, estaba anunciada para ayer la presentación de Francisco Morano en el Teatro Rosalía de Castro: no nos hemos equivocado al anunciarle todo un éxito con tal motivo. La espaciosa sala de teatro estaba concurridísima, por un público muy escogido.

Hoy, domingo, 18 de abril de 1926, a las ocho en punto de la noche, se celebrará en el Centro Cultural Santo Tomás de Aquino, la correspondiente velada, estrenándose una regocijada comedia en dos actos, mímico-filarmónica. Además, la rondalla interpretará un escogido programa.