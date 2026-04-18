En busca del nuevo millonario de la plaza de Lugo

Ana Ledesma y María Iglesias, con el cartel del ganador, ante la administración El Décimo

¿Quién será? Esa es la pregunta que se hacen hoy todos en el entorno de la plaza de Lugo, mirando a izquierda y derecha por si el millonario estuviera más cerca de lo previsto, después de enterarse de que un boleto sellado en el mercado ha resultado premiado. Y no con calderilla, sino con un millón de euros.

El boleto afortunado acertó con ese pequeño código que se llama El Millón y que tiene justo ese premio. Los números y letras de la suerte son BLR32037 y, según Loterías, fue sellafo en la administración número 10 de A Coruña, que está en el mercado, justo enfrente a Sfera.

Ana Ledesma y María Iglesias, dos de las empleadas, están esta mañsna tan intrigadas como el resto. “Aún no ha aparecido”, comentan. “Igual aún no se ha enterado –explicaMaría– porque no son los números, sino ese pequeño código que sale abajo“. Aseguran que, salvo décimos de lotería, es el premio más grande que han entregado en este despacho, que hace años estaba en la plaza de Pontevedra.

“Esperamos que sea alguien que conocemos”, desea Ana. Por el momento, no es ninguno de los abonados, porque ya lo han comprobado pero esperan que el ganador o ganadora sea alguno de los que pasan a diario por aquí. De momento, el misterio sigue ahí.