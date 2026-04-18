El play-off y el Teresa Herrera frustran el concierto de El Último de la Fila en Riazor

Primera edición del Morriña Fest, en el estadio de Riazor Patricia G. Fraga

No pudo ser, como dicen los futbolistas cuando tiran de tópico tras una derrota dolorosa. El que iba a ser uno de los grandes conciertos de la historia de la ciudad, el de El Último de la Fila (EUDLF) en el estadio de Riazor, no se celebrará en el estadio municipal el 13 de junio, tal y como se había anunciado. Es la única escala prevista en Galicia para una gira que se iniciará el 25 de abril en Fuengirola y después pasará por Barcelona (7 y 16 de mayo), Madrid (23 de mayo), Baracaldo (30 de mayo y 5 de junio), Avilés (20 de junio), Sevilla (27 de junio) y Valencia (4 y 9 de julio).

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El Ayuntamiento ha atendido una petición del Deportivo, que ya se había pronunciado sobre la inoportunidad del concierto en cuanto el gobierno municipal lo anunció el 28 de mayo del pasado año. Entonces, el club blanquiazul ya advirtió de que en esas fechas el equipo coruñés podría estar compitiendo en el play-off de ascenso, lo que implicaría entre uno o dos partidos en Riazor.

Al mes siguiente, el 30 de junio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), comunicó oficialmente el calendario: semifinales, domingo 7 y miércoles 10 de junio; finales, domingo 14 y domingo 21 de junio. Desde María Pita se contestó que si, avanzado marzo, el Deportivo estaba en disposición de jugar el play-off, se buscaría una alternativa, sin precisar cuál. Y dado que esa misma es la situación deportiva en la actualidad (el conjunto blanquiazul se ha movido en las últimas semanas entre la segunda plaza, que da el ascenso directo, y los puestos de play-off), en ello ha venido trabajando en las últimas semanas el gobierno municipal con la promotora de este concierto y de toda la gira del dúo catalán.

De entrada, se barajó la posibilidad de aplazar el concierto al 30 de junio, lo que lo convertiría en el antepenúltimo de la gira, antes de la traca final en Valencia (4 y 9 de julio) y solo tres días después del ‘bolo en La Cartuja (27 de junio). Retomadas las buenas relaciones entre el Ayuntamiento y el Deportivo tras la renuncia del primero al Mundial 2030, el segundo comunicó al primero que celebrarlo en otra fecha posterior afectaría al Teresa Herrera, que se celebra a comienzos de agosto, en la Semana Grande de las fiestas. La intención de la entidad blanquiazul es cambiar el césped al final de la temporada, y para que esté en estado correcto para la disputa del trofeo, es necesario que transcurra al menos mes y medio entre la plantación y el inicio de los encuentros. Además, se da la circunstancia de que el Deportivo, con motivo de su 120 aniversario, tiene intención de dar mayor realce este año 2026 al decano de los trofeos veraniegos, pe incluso se ha comentado desde la capital de España la posibilidad de que venga el Real Madrid a jugar contra el equipo local.

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El Ayuntamiento entendió esta nueva ‘alegación’ deportivista, lo que respeta su nuevo acuerdo con el Deportivo, en el que se prioriza la disputa de partidos de fútbol en Riazor por encima de cualquier otro tipo de uso. Así que, desde entonces, ha pensado en diversas opciones. El pasado mayo se anunció que el aforo del estadio de Riazor para este concierto estaría limitado a 25.900 espectadores. En octubre, El Ideal Gallego informó de que se habían vendido más de 21.000 entradas. Desde entonces, se han despachado unas 3.000 más. Por tanto, el Coliseo no es una opción, puesto su aforo está limitado a 8.400 personas para un concierto de formato normal y ello obligaría a programar tres recitales del dúo formado por Manolo García y Quimi Portet.

A día de hoy, las alternativas para salvar el concierto son dos: el estadio universitario de Elviña y el muelle de Batería. El primero dispone de un graderío para menos de 3.000 personas y el segundo carece de estructuras para ver el recital sentado. Y dado que se han vendido miles de entradas para Preferencia, Marathon y Tribuna, o bien se habilitan grandes graderíos en ambos o bien se devuelven esas entradas debido a que no hay espacio para tanta gente sentada.

Cualquiera de las dos opciones complicaría y encarecería, y mucho, la logística prevista en principio. De entrada, el que tiene más capacidad es el muelle de Batería: el concierto de Arde Bogotá, el mayor celebrado hasta ahora en ese punto, reunió a 14.500 personas. En todo caso, El Último de la Fila tendría que hacer dos recitales en esa zona del puerto para cubrir el aforo que ha vendido hasta ahora en A Coruña (en torno a 24.000).

Para el que será, cuando menos por ahora, el único concierto de El Último de la Fila en Galicia compitieron en secreto las dos ciudades más grandes de Galicia, Vigo y A Coruña. Finalmente, cayó del lado coruñés, y fue debido a que María Pita ofreció el mejor escenario posible: el estadio de Riazor. Finalmente, no podrá ser.

Cuando el pasado 16 de marzo se anunció que el Ayuntamiento y el Deportivo trabajaban en un nuevo convenio para Riazor, el presidente deportivista fue claro: “Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año”, afirmó Juan Carlos Escotet sobre el estadio. Para dar tal nivel de uso, es evidente que la celebración de espectáculos como conciertos es una opción. El problema es que El Último de la Fila ha llegado en esta ocasión de primero, o, al menos, demasiado pronto.