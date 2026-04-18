El hospital más antiguo de A Coruña cumple 400 años

Vista del actual Abente y Lago Patricia G. Fraga

Antes de llamarse Abente y Lago, antes incluso de ser el Militar, el hospital ya estaba ahí, tras las murallas que protegían la ciudad. Nació en 1626 y durante cuatro siglos ha sobrevivido a múltiples cambios y hasta un incendio que solo dejó sus paredes en pie. Tres nombres, varias reformas y una gran lucha han permitido que el hospital más antiguo de A Coruña cumpla 400 años desde su construcción y 25 desde su última inauguración, el 18 de abril de 2001.

Para entender su razón de ser hay que remontarse al siglo XVII, cuando la presencia de tropas militares hacía imprescindible contar con un centro capaz de atender la demanda cada vez más elevada. Antes de él, el primero en cubrir esta necesidad fue el Hospital de San Andrés, propiedad del Gremio de Mareantes, que tras su destrucción en el asedio inglés fue sustituido por el Hospital del Buen Suceso, que en 1603 pasó pertenecer al Ayuntamiento. También el Hospital de la Colegiata tiene registros de “gente de guerra” en sus instalaciones, según recoge en un libro el historiador Carlos M. Fernández Fernández.

Plano de Francisco Montaigú de una de las ampliaciones del Hospital Real en abril de 1729 Libro ‘Galicia y el siglo XVIII’

Pero no era suficiente y eso llevó a que, durante el reinado de Felipe IV, se ordenase la construcción del que denominaría Hospital Real. Un edificio neoclásico que se asentó en el Campo del Espíritu Santo en 1626, muy próximo al Hospital del Buen Suceso, la capilla del Espíritu Santo y el Polvorín.

Paralelo a las murallas de la ciudad, el inmueble se componía de un solo cuerpo con dos plantas capaz de atender a 90 enfermos en 45 camas. Según la normativa de la época, estas debían medir dos metros por 1,5 de ancho, lo que dejaba espacio para que en una sola cama permaneciesen dos enfermos.

Pero pronto se quedó pequeño, razón por la que se encargó la que sería la primera de sus reformas en 1725 al ingeniero Francisco Montaigú, que también realizó otras obras de importancia, como la remodelación del sistema defensivo coruñés.

Óleo de Mariano Sánchez donde se aprecia el Hospital Real PATRIMONIO NACIONAL

Montaigú amplió la capacidad del Hospital Real hasta poder atender a 200 pacientes, extendiendo su perímetro e incorporando dentro del mismo la capilla del Espíritu Santo. A esta le siguieron varias reformas durante el siglo XVIII para suplir las deficiencias del edificio. El propio Montaigú recogió el hacinamiento de los enfermos, con un promedio de pacientes de 400 enfermos que excedía notoriamente su capacidad.

El problema de espacio se repitió a lo largo de los siglos. Ya en 1798 el capitán general Pedro Martín Cermeño planteó la posibilidad de juntar los dos hospitales, el Real y el del Buen Suceso, muy cerca el uno del otro. Pero no es hasta 1860, durante el reinado de Isabel II, cuando el ingeniero Joaquín Montenegro proyectó el plan de unión. El actual edificio fue inaugurado finalmente en 1861 y se bautizó como Hospital Militar del Buen Suceso, dándole ya el nombre con el que se conocería antes de su paso al Sergas. Muchos todavía lo llaman así.

El centro ha pasado por tres nombres, varias reformas y un incendio que le permitió convertirse en lo que es hoy

El nuevo edificio, con 15 salas y capacidad para 300 pacientes, se organizó en torno a un espacioso patio como el actual, cubierto con una cúpula que permitía a los enfermos oír misa sin salir de las habitaciones.

Así permaneció hasta que en 1946 un gran incendio destruyó el hospital, del que solo quedaron sus paredes. Pese a la gravedad del suceso, varios expertos sitúan este hecho como el impulso que necesitaba, ya que su reestructuración lo convirtió en uno de los hospitales más modernos y mejor dotados del país.

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Anuncio de cierre

La calma reinó durante años hasta que el Ministerio de Defensa anuncia su inminente cierre el 31 de diciembre de 1995, debido a que se iba a construir un nuevo hospital castrense en Ferrol, por lo que no tenía sentido mantener los dos centros. La noticia suscitó una gran movilización social por parte del personal del Militar que, apoyados por la Xunta, el Ayuntamiento y multitud de representantes políticos, lograron que se llegase a un acuerdo para integrarlo en el sistema público de salud.

Varias autoridades, entre ellas el expresidente de la Xunta Manuel Fraga, en un homenaje al Ejército tras cesar su actividad en Archivo El Ideal Gallego

El 1 de septiembre de 1995 el Militar dio el alta a su último paciente. La Xunta compró finalmente el hospital en 1996 por 1.100 millones de pesetas, de los cuales 100 fueron aportados por la Diputación de A Coruña. Un paso que abrió un nuevo capítulo en la historia del centro, que se rebautizó como Abente y Lago en honor al médico director del centro en 1897, del que destacó su labor en la acogida de los repatriados de la guerra de Cuba.

Tras nuevas obras, el centro fue abriendo por fascículos: en 1997 se puso en marcha el centro de salud y en 1998 el área de consultas hizo lo propio, quedando un último edificio por inaugurarse, el de hospitalización, lo que aconteció el 18 de abril de 2001, hoy hace 25 años.

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En su reinauguración, el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, lo situó como una “referencia” a nivel sanitario, un centro llamado a “eliminar la ‘cuarta cama’” del entonces Juan Canalejo, ya que se proyectó como un hospital de ciclo rápido.

Hoy día mantiene esa misma esencia, con 97 camas y siete quirófanos donde se realiza fundamentalmente cirugía mayor ambulatoria. Pero el pilar son las consultas: alberga 63 locales de atención especializada en las que trabajan cerca de 20 servicios. “La actividad es muy elevada. En 2025 se realizaron más de 197.700 consultas y 17.700 cirugías”, indica Álvaro Mena, director asistencial del Chuac, que sitúa el Abente y Lago como “una pieza clave” del complejo: “Su ubicación y las características del edificio generan una sensación de tranquilidad en pacientes y profesionales que hace difícil prescindir de él”.