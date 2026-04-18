El bar de A Coruña que con ocho años de vida convocó a todo un barrio

El bar de los Mallos festeja 8 años de vida Quintana

Alrededor de un centenar de personas o, mejor dicho, de fieles y habituales, acompañaron a la propiedad de El de Manolín durante la fiesta del octavo aniversario del célebre establecimiento. Se quedó pequeño el entorno de la calle San Vicente donde, en formato de sesión vermú, sonó la música y corrió la cerveza durante horas.

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Uno de los grandes atractivos fue el precio de las consumiciones, que parecía sacado de otro tiempo: las cañas y los tercios a dos euros, y los combinados a cinco. Para hacer la cama a las consumiciones líquidas, que diría un especialista, hubo costillas y pizza.

Especialmente aplaudida fue la actuación musical del dúo compuesto por Fer Blanco y Lucas Llumá, que realizaron versiones de clásicos nacionales y elevaron la intensidad de la fiesta. A pesar de no ser una cifra redonda, el ambiente fue, como dirían los futboleros, el de las grandes noches.

Posiblemente, sería más ajustado decir el de las grandes tardes, pues El de Manolín se caracteriza por ser un bar de barrio tradicional, con servicio a lo largo de todo el día, y una cercanía en el trato que se ha metido un barrio en el bolsillo.