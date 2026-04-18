El Ayuntamiento de A Coruña gastará 315.000 euros en el poblado navideño de María Pita

Poblado navideño en 2025 Javier Alborés

El último poblado navideño de María Pita no cumplió las expectativas generadas. O, más bien, fue una decepción general que motivó que el Ayuntamiento tramitara una multa de 53.000 euros a la empresa organizadora. Ahora, el Gobierno local ha decidido tirar la casa por la ventana e invertir 315.000 euros en este espacio.

Por eso se ha publicado un anuncio previo de licitación por esta cantidad para la "creación y gestión técnica de un espacio navideño en la plaza de María Pita, mediante prestaciones conjuntas de suministro en régimen de alquiler y servicios asociados". Esto incluye el suministro de elementos de iluminación ornamental, la decoración navideña y estructuras temáticas.

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Se trata de un notable cambio con respecto al modelo anterior, en el que el Ayuntamiento no ponía el dinero, sino que solo concedía la concesión. Era el empresario el que se encargaba de costear el poblado gracias a los alquileres de los puestos.

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Sin embargo, el resultado fue que el "mercadillo navideño centroeuropeo" no fue tal y como se prometió: hubo problemas con el suministro eléctrico, con el género que ofertaban los vendedores y con el aspecto de los puestos. Y, además, el tiempo no acompañaba.

Esta vez, el Ayuntamiento pone el dinero para asegurarse de que todo se hace tal y como quiere. Es muy consciente de que otro fracaso en lo que serán las últimas navidades antes de las elecciones municipales de 2027 sería indeseable.