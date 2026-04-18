Drones a toda velocidad en Espacio Coruña, así es la Galicia Whoop League

La segunda planta del centro comercial Espacio Coruña, en el espacio que antes ocupaba McDonald’s, se transformó este sábado en un circuito futurista donde el zumbido de los drones marcó el ritmo de la jornada. La Galicia Whoop League hizo parada en A Coruña con su cuarta cita del calendario, acercando un deporte todavía de nicho pero cada vez más llamativo.

Detrás de la iniciativa está el joven coruñés de 20 años, Álex García, que descubrió su pasión por las carreras de drones con apenas 10 años y que ahora impulsa esta liga con el objetivo de dar a conocer esta disciplina en Galicia. Tras pasar por Vigo, Santiago y Marín, la competición continuará en Ferrol antes de una gran final aún por definir, con la idea de convertirla en “un evento más grande y diferente”.

La jornada reunió a parte de los 16 pilotos que compiten en la liga, aunque la organización abre inscripciones puntuales en cada ciudad para facilitar la participación. El formato de la jornada combina una fase clasificatoria, que ordena a los pilotos por tiempos, y una fase final en la que compiten en mangas de cuatro drones, hasta llegar a una final con dos pilotos del cuadro principal y dos del cuadro de repesca.

En pista, los protagonistas fueron los drones de categoría Tiny Whoop: pequeños, ligeros, menos de 30 gramos, pero capaces de alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, aunque en circuitos interiores como este no llegan a exprimir todo su potencial. En exteriores, explica Álex García, los drones más grandes pueden rozar los 300 km/h.

El circuito, delimitado por aros y obstáculos iluminados con luces LED, convirtió el espacio en un espectáculo visual. Los pilotos, equipados con gafas FPV, pilotaban viendo en tiempo real lo que captaba la cámara del dron, mientras el público seguía cada maniobra desde fuera a través de una pantalla de televisión que mostraba las cuatro cámaras.

Más allá del espectáculo, el organizador reconoce que no es un deporte fácil para empezar. “Es muy de nicho y requiere una inversión inicial importante”, señala, entre drones, piezas de repuesto, motores o las gafas de visión, que pueden alcanzar los mil euros.

En cuanto a la competición, la Galicia Whoop League, el piloto JaNo lidera la clasificación general con 70 puntos, seguido de Iron y DiegoMar, en una temporada que todavía tiene vuelo por delante.