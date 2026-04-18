Ángel Jove González: “A Anjoca dentro de diez años la veo más fuerte que ahora. Mi padre dejó las directrices”

Ángel Jove González posa en las oficinas de Anjoca en A Coruña Javier Alborés

Anjoca es un grupo empresarial con sede en A Coruña y con más de 60 años de trayectoria, especializado en la promoción inmobiliaria, construcción, turismo (a través de su cadena Hoteles Elba) y desarrollo de centros comerciales.

Su facturación en 2025 ascendió a 180 millones de euros y cuenta con una plantilla que ronda los 2.000 empleados. Ha construido más de 7.000 viviendas desde sus inicios y gestiona más de 6.000 plazas hoteleras.

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Su fundador, Ángel Jove Capellán, falleció el pasado año y su hijo, Ángel Jove González, le sucede en el puesto tras haber sido nombrado recientemente nuevo presidente del holding. Lo hace tras cuatro décadas de trayectoria profesional en Anjoca, con experiencia en distintas áreas, lo que le aporta una visión global del negocio. Tras asumir la presidencia, atiende a este diario para explicar cuáles son las líneas estratégicas y el futuro de la compañía.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir tras su nombramiento como presidente del grupo?

Esto es un tránsito, una continuidad. Esperemos que todo siga prácticamente igual. Hasta ahora no nos ha ido mal, ¿por qué cambiar nada?

“Estoy viendo con muchas ganas la parte de Portugal, que considero que es una oportunidad tremenda, sobre todo por cómo está evolucionando el país”

¿Cuál considera que es el legado más valioso de su padre?

Indudablemente, el componente económico es un legado importante. Sin desmerecer para nada la parte material, el legado más valioso es dejarnos un componente humano, que es una empresa perfectamente estructurada. Eso es sin duda su mayor legado.

Es un mecanismo que ya está en marcha, ¿no?

Es una máquina perfectamente engrasada. Cada uno de sus componentes, que es la parte humana, los tenemos y ahora lo único que nos queda es terminar el proceso de profesionalización y empezar a acometer todos los hándicaps y todos los problemas que pueda haber en una sociedad tan convulsa como la que estamos viviendo en los últimos años. Tendremos que tener la cintura suficiente y tendremos que irnos adaptando. Pero tenemos ya 60 años de experiencia detrás, en donde hubo muchos senos y muchos cosenos. Entonces eso nos da la suficiente experiencia para afrontar el futuro con confianza.

Habla de la profesionalización de la empresa. ¿Qué aspectos?

Considero que una empresa tiene un reto constante de siempre intentar innovar e intentar ir profesionalizando cada vez un poco más. Eso es un reto constante que tenemos las empresas. Me lo hubieras dicho hace 20 años y te habría dicho que tenemos que seguir con el proceso. Y me lo dirás dentro de 50 años o 100 años más, y tendré que contestar de la misma forma. Mantenerse estable es prácticamente un reto imposible. O estás en constante dinamismo y cambio, o estás abocado a sucumbir. Y esos tipos de procesos son constantes en una empresa.

Comentaba también que han sobrevivido a muchos momentos complicados. ¿Cómo están afrontando la situación actual, con subidas constantes de costes en materias primas?

Que yo recuerde, los momentos más fastidiados que ha pasado nuestra empresa familiar fueron en los años 70, con las crisis energéticas, con todos estos follones, que llegaba un momento en que cuanto más se producía, más se perdía. Para mí esos fueron los peores momentos. Cada década, por decirlo así, siempre nos da sorpresas. En los años 80 hubo sus problemas. En los 90 hubo un par de ellos. No tengo que decir nada de la primera década del siglo XXI. Y luego, pues bueno, llegó la pandemia. Siempre en cada década hay unos hitos.

Ángel Jove González posa en las oficinas de Anjoca en A Coruña Javier Alborés

Pero siempre han sobrevivido hasta ahora.

Gracias a Dios hemos ido aprendiendo. En cada uno de estos problemas hemos ido aprendiendo. Diversificando en diferentes sectores, ya es una garantía de poder sobrevivir mejor. Luego la diversificación geográfica también era importante, que empezamos a finales de los años 80. ¿Eso qué nos da? Una posibilidad de sobrevivir mucho más que si fuéramos totalmente específicos en un sector determinado.

¿El momento actual es complicado?

Yo más que complicado, prefiero ver momentos de posibilidades. Y momentos en los que tenemos que posiblemente abandonar algunos criterios que teníamos establecidos como buenos. Hay un refrán: ‘No hay mal que dure cien años’. Y una empresa que dure cien años, si no tiene sus variaciones... Ni el mal dura cien años, ni el bien dura cien años. Eso es una realidad.

“La diversificación nos da la posibilidad de sobrevivir mucho más que si fuéramos totalmente específicos en un sector determinado”

¿Qué cambios le gustaría que se pudieran acometer en los próximos años?

Posiblemente tendremos que seguir buscando un camino para diversificar más, posiblemente geográficamente también tengamos que pensar en otras posibilidades. De hecho, lo estamos haciendo ya.

¿Por ejemplo? ¿Qué están haciendo ahora?

Yo estoy viendo con muchas ganas la parte de Portugal, que considero que es una oportunidad tremenda, sobre todo por cómo está evolucionando el país. No es que yo lo diga, es que ya es una realidad lo que está pasando en Portugal . Nos queda muy próximo, prácticamente es como si estuviéramos en España.

¿Para turismo o también a nivel de construcción, o los dos?

La vivienda está tan tensionada como aquí. En cuanto a turismo, sobre todo las grandes ciudades y el Algarve se han desarrollado de una forma brutal.

¿Y en España hay posibilidades de crecimiento?

Por supuesto que en España hay posibilidades de crecimiento. Es donde vivimos, es nuestro país, ¿cómo no vamos a tener posibilidades de crecimiento? Por supuesto que sí.

¿Dónde ve a Anjoca dentro de diez años o cómo le gustaría?

A Anjoca dentro de diez años la veo más fuerte que ahora. Considero, más que mi voluntad, que también lo es, que será una realidad que se materialice sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque las directrices mi padre las dejó perfectamente establecidas, las líneas de crecimiento también... Es que nos lo ha dejado todo demasiado encarrilado y demasiado fácil. Tendríamos que ser tremendamente torpes para descarrilar lo que nos ha dejado perfectamente establecido. En eso, a un periodo de corto plazo como pueden ser 10 años. Luego lo que pase a partir de ahí sí que ya será más responsabilidad nuestra. Pero el principio y la transición la has dejado perfectamente establecidas él.

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En los próximos años, ¿cuál cree que puede ser el motor de crecimiento: la promoción o el turismo?

Nuestro consejero delegado nos ha presentado un plan hasta el año 2030, en donde intentaremos seguir incrementando el factor de camas en turismo y volveremos a recuperar con ganas la parte de promoción.

¿La parte de promoción había perdido fuerza?

No es que hubiera perdido fuerza. Mi padre llevaba unos años sufriendo y, entonces, pues la capacidad que tenía de emprendimiento... bastante hacía con lo que estaba haciendo, y nos abandonamos un poco y perdió un poco de fuelle. Pero ahora intentaremos recuperarlo con ahínco. Esas son las líneas principales del plan estratégico. Además, lo de la parte de la promoción, casi es una obligación moral que tenemos de poner más viviendas a disposición. La forma de abaratar viviendas, o una de ellas, es que haya más.

¿Ha cambiado mucho con los años Anjoca?

Ha cambiado tremendamente. Mi padre, la primera empresa que tuvo fue una empresa constructora. Luego ampliamos ramo de promoción, ramo hotelero, centros comerciales... Ha cambiado radicalmente.

¿Cómo fueron los inicios?

Los inicios son con una persona emprendedora, con una capacidad de trabajo tremenda y que apuesta todo por su empresa. Siempre todo comienza con una persona y su empuje, con su emprendimiento, con su capacidad de sacrificio, trabajo y apostando todo por el todo. Porque un empresario, vamos a ser francos, es una persona que pone todo su esfuerzo, todo su trabajo, pero a la vez pone todo lo que tiene.