Álex Clavero | “A la cosa más normal, le das una vuelta, la retuerces y es graciosísima”

Álex Clavero, en una imagen promocional La Marela

En una semana dará comienzo una nueva edición del Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), que entre muchos otros nombres contará con la presencia de Álex Clavero, que compartirá el escenario de Palexco el 1 de mayo con David Cepo, Galder Varas y Eva Soriano en ‘Humoris causa’ (19.00 y 22.00 horas) y el 2 con Arantxa Treus, David Amor, Jazmín Abuín, Jesús el Negro, JJ Vaquero, Luis Piedrahita, Miguel Miguel y Xosé A. Touriñán en ‘Chisteria colectiva’ (19.00 y 22.00 horas).

“Comedia a saco”, anticipa Clavero, que adelanta también que en el primero de los shows echarán mano “de temas de actualidad, mezclados con la cotidianeidad y el costumbrismo” que acostumbra a manejar en sus shows y monólogos, además de interacción con el público.

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Ya ha colaborado antes con Cepo, Soriano y Varas, lo que ayudará a “que fluyan las cosas porque ya sabemos un poco por dónde tira cada uno, así que la verdad que ahí estaremos bien a gusto en el escenario”, asegura Clavero con una sonrisa.

No es la primera visita de Clavero al Emhu, para el que solo tiene elogios. “Me parece súperinteresante, súperrico y además está siendo súperexitoso en cada edición que se hace”, comenta. “Para mí es un honor participar, te ves en esos carteles y dices: ‘Madre mía, es un honor estar en un evento tan bien montado’”. “Cuando das en el clavo, cuando haces algo así que parece que no hacía falta, pero a la gente le ha gustado, se vende todo. Yo estoy encantadísimo de hacerlo por mucho tiempo”, asegura el humorista.

Carrera

Según explica el propio Clavero, fue la vida la que lo fue llevando hacia el camino del humor y la risa hace ya más de 20 años. “Después de estar estudiando Trabajo Social, Sociología, pues por lo visto, se veía que yo no iba a ser muy útil ayudando a los demás, entonces me dijeron: ‘Bueno, si los haces reír, lo mismo aportas algo’”, explica entre risas.

Tanto los concursos que ha ganado con los años como sus éxitos, Clavero los considera “golpes de suerte y golpes de mala suerte”. El humorista recuerda que tiene un libro, ‘Alex Clavero. El francotirarock’, en el que cuenta la vida de un profesional de la risa, “una profesión que no existe, no existía ni un epígrafe para nosotros en la Seguridad Social, estábamos en el epígrafe de funambulistas y toreros”. “Dependes mucho de la suerte para que puedas salir adelante, pero yo la he tenido y aquí estoy”, asegura con una sonrisa.

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Álex Clavero se ha caracterizado por buscar el punto humorístico a nuestro día a día. “A la cosa más normal, la sacas un poquito de contexto, le das una vuelta, la retuerces y es una cosa graciosísima”, asegura el humorista, no sin añadir: “Yo no puedo cambiar las cosas, pero sí que puedo hacer que te las tomes de otra manera, cambiar el relato, porque al final el relato es lo importante y disfrutar un momento que a priori no tendría por qué serlo”.

Su voz y su humor ayudan a muchos a sobrellevar la mañana desde las ondas de Rock FM. “Ha sido un salto brutal de aprendizaje, tanto para comunicar como para madrugar”, afirma sin aguantar la risa. “La vida de un cómico suele ser nocturna y así ha sido durante 15 años, pero de repente entras a un programa de radio que tienes que madrugar y hacer reír sin haberte lavado la cara, pero me llegan muchos mensajes de gente para la que es una motivación para empezar el día. Eso me hace sentir superorgulloso y me hace seguir peleando”, concluye.