Un bluesman ganador de un Grammy se suma al festival Noroeste 2026 de A Coruña

Fantastic Negrito, durante una actuación Cedida

El Festival Noroeste 2026 tendrá blues del bueno, del reconocido los premios Grammy. Fantastic Negrito, galardonado como mejor disco del género hace diez años por su 'The last days of Oakland', se suma a la programación del festival por excelencia del verano coruñés. Se trata del segundo artista que oficializa su presencia, después de que El Ideal adelantase el bolo de Frankie and the Witch Fingers.

El Noroeste 2026 de A Coruña ya tiene su primera banda confirmada, y es pura psicodelia Más información

El autor californiano está estrechamente relacionado con Prince, quien fue una inspiración para su aprendizaje autodidacta. Posteriormente, Joe Ruffalo, el exmanager del genio de Minneapolis descubrió el talento de Fantastic Negrito, al decidió apadrinar. Ahora tendrá la oportunidad de dar otro paso más tras la estela de su ídolo y tocará en la misma ciudad a la que Prince encandiló en 1990.

El día que Madonna vistió la camiseta del Celta en Balaídos: un derbi que ganó Prince Más información

Dos californianos, aunque en el caso de Fantastic Negrito es de adopción, y dos estilos completamente diferentes para un Noroeste 2026 que empieza, al menos en su programación, de lo más ecléctico.