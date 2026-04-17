Un bluesman ganador de un Grammy se suma al festival Noroeste 2026 de A Coruña
Fantastic Negrito estará en la ciudad el 5 de agosto y se une a Frankie and the Witch Fingers
El Festival Noroeste 2026 tendrá blues del bueno, del reconocido los premios Grammy. Fantastic Negrito, galardonado como mejor disco del género hace diez años por su 'The last days of Oakland', se suma a la programación del festival por excelencia del verano coruñés. Se trata del segundo artista que oficializa su presencia, después de que El Ideal adelantase el bolo de Frankie and the Witch Fingers.
El autor californiano está estrechamente relacionado con Prince, quien fue una inspiración para su aprendizaje autodidacta. Posteriormente, Joe Ruffalo, el exmanager del genio de Minneapolis descubrió el talento de Fantastic Negrito, al decidió apadrinar. Ahora tendrá la oportunidad de dar otro paso más tras la estela de su ídolo y tocará en la misma ciudad a la que Prince encandiló en 1990.
Dos californianos, aunque en el caso de Fantastic Negrito es de adopción, y dos estilos completamente diferentes para un Noroeste 2026 que empieza, al menos en su programación, de lo más ecléctico.