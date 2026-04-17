Renfe incrementará en un 30% las plazas de los trenes que conectan A Coruña con otros puntos de Galicia

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Renfe por fin sucumbe a las demandas de los viajeros del Eje Atlántico. Y es que, después de que los usuarios frecuentes denunciaran sentirse "abandonados" por los grandes retrasos -muchos de ellos provocados por la falta de material rodante-, la operadora pública ha decidido establecer un plan de mejora en uno de los corredores más demandados de España. En concreto, la compañía planea incrementar en un 30% las plazas de los trayectos que conectan A Coruña con otros puntos de Galicia.

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Así lo concretó en la mañana de este viernes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en su visita a Santiago para ultimar los detalles de un 'Plan Galicia' que espera establecerse de forma definitiva antes de que finalice el año con el objetivo de "adaptar los nuevos servicios a la demanda actual y a las necesidades de la población".

Las actuaciones

Entre las principales actuaciones contempladas en el plan figura el refuerzo de los servicios de Media Distancia en el Eje Atlántico, A Coruña y Vigo, mediante un incremento de la capacidad ofertada del 24 %. Esta mejora se articulará a través de la asignación de material rodante de mayor capacidad, con la incorporación de trenes que actualmente prestan el servicio AVE a Madrid, de la serie S-106, así como mediante el refuerzo puntual de determinados servicios con composiciones dobles, utilizando trenes S-121. Unas nuevas actuaciones con las que la compañía espera "optimizar la oferta disponible y absorber de forma más eficiente los incrementos de demanda en los tramos y franjas horarias de mayor ocupación".

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De esta forma, el 'Plan Galicia' contempla la posibilidad de incorporar nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, mejorando la disponibilidad para viajeros habituales, laborales y estudiantes. Dentro de esta reorganización de los servicios públicos, Renfe prevé también aumentar el número de plazas los trenes Avant A Coruña-Ourense mediante el aprovechamiento de plazas sinergiadas (disponibles con abono único) en trenes AVE, Alvia o Avlo, lo que permitirá alcanzar un incremento del 6 % en las plazas diarias ofertadas.

Esta reestructuración, que actualmente se encuentra en fase de estudio, tiene el objetivo de su implantación antes de final de año. Mientras tanto, desde Renfe inciden que estos cambios implicarán necesariamente algunos ajustes horarios para optimizar el servicio.