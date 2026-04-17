Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Renfe incrementará en un 30% las plazas de los trenes que conectan A Coruña con otros puntos de Galicia

La compañía incorporará al Eje Atlántico antes de final de año varios convoyes que prestan el servicio AVE, de la serie S-106

Dani Sánchez
Dani Sánchez
17/04/2026 11:09
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Renfe por fin sucumbe a las demandas de los viajeros del Eje Atlántico. Y es que, después de que los usuarios frecuentes denunciaran sentirse "abandonados" por los grandes retrasos -muchos de ellos provocados por la falta de material rodante-, la operadora pública ha decidido establecer un plan de mejora en uno de los corredores más demandados de España. En concreto, la compañía planea incrementar en un 30% las plazas de los trayectos que conectan A Coruña con otros puntos de Galicia.

Pantalla de información en la estación de tren de A Coruña

Los usuarios habituales del tren se sienten “abandonados” ante los retrasos en el Eje Atlántico

Más información

Así lo concretó en la mañana de este viernes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en su visita a Santiago para ultimar los detalles de un 'Plan Galicia' que espera establecerse de forma definitiva antes de que finalice el año con el objetivo de "adaptar los nuevos servicios a la demanda actual y a las necesidades de la población".

Las actuaciones

Entre las principales actuaciones contempladas en el plan figura el refuerzo de los servicios de Media Distancia en el Eje Atlántico, A Coruña y Vigo, mediante un incremento de la capacidad ofertada del 24 %. Esta mejora se articulará a través de la asignación de material rodante de mayor capacidad, con la incorporación de trenes que actualmente prestan el servicio AVE a Madrid, de la serie S-106, así como mediante el refuerzo puntual de determinados servicios con composiciones dobles, utilizando trenes S-121. Unas nuevas actuaciones con las que la compañía espera "optimizar la oferta disponible y absorber de forma más eficiente los incrementos de demanda en los tramos y franjas horarias de mayor ocupación".

Viajeros acceden al último servicio del ‘Alvia catalán’ desde A Coruña en la estación de tren

El último tren hacia Barcelona, de nuevo lleno, se libra de otra ola de retrasos en la estación

Más información

De esta forma, el 'Plan Galicia' contempla la posibilidad de incorporar nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, mejorando la disponibilidad para viajeros habituales, laborales y estudiantes. Dentro de esta reorganización de los servicios públicos, Renfe prevé también aumentar el número de plazas los trenes Avant A Coruña-Ourense mediante el aprovechamiento de plazas sinergiadas (disponibles con abono único) en trenes AVE, Alvia o Avlo, lo que permitirá alcanzar un incremento del 6 % en las plazas diarias ofertadas.

Esta reestructuración, que actualmente se encuentra en fase de estudio, tiene el objetivo de su implantación antes de final de año. Mientras tanto, desde Renfe inciden que estos cambios implicarán necesariamente algunos ajustes horarios para optimizar el servicio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Renfe incrementará en un 30% las plazas de los trenes que conectan A Coruña con otros puntos de Galicia
Dani Sánchez
Barcos web3.jpg

A Coruña recibe más de 8000 visitantes en una triple escala de cruceros
Belen Cebey
El Patio

El Patio de A Coruña reabre sus puertas con nueva licencia y un futbolín gratuito
Guillermo Parga
La propuesta de PPANG presentada en el acto de este jueves

PPANG llega para conquistar A Coruña con su gran oferta de sándwiches coreanos
Elena Baleato