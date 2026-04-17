Refuerzos especiales en los buses de A Coruña por un fin de semana de conciertos y fútbol

Dispositivo especial de refuerzo del autobús urbano Pedro Puig

La Compañía de Tranvías de A Coruña activará en los próximos días un dispositivo especial de refuerzo del autobús urbano con motivo de varios eventos de gran afluencia en la ciudad. Entre ellos destacan los conciertos de Hijos de la Ruina, Viva Suecia y OT 2025 en el Coliseum de A Coruña, así como el encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el CD Mirandés en el estadio de Estadio de Riazor.

El objetivo de este dispositivo es facilitar los desplazamientos de las personas usuarias y fomentar el uso del transporte público como alternativa cómoda, segura y sostenible frente al vehículo privado.

Con motivo del concierto de Hijos de la Ruina, que se celebrará este viernes 17 de abril, se habilitará un refuerzo especial de la línea UDC. Este servicio funcionará al finalizar el evento, previsiblemente entre las 23:30 y las 00:00 horas, conectando la plaza de Pontevedra con el Coliseum en ambos sentidos.

El sábado 18, coincidiendo con la actuación de Viva Suecia, se pondrá en marcha un dispositivo similar. En este caso, los refuerzos estarán operativos desde las 20:00 horas y también tras la finalización del concierto, prevista en torno a las 23:30 horas, cubriendo el mismo recorrido entre la plaza de Pontevedra y el Coliseum.

El domingo 19 será el turno del concierto de OT 2025, para el que también se activará un servicio especial de la línea UDC. Este comenzará a las 18:00 horas y continuará tras el evento, que finalizará aproximadamente a las 23:00 horas, manteniendo la conexión habitual entre ambos puntos.

Además, el lunes 20 de abril, con motivo del partido entre el Deportivo y el CD Mirandés (20:30 horas), la compañía desplegará su operativo habitual de refuerzo. El servicio se ampliará al término del encuentro, previsto a partir de las 22:30 horas, enlazando la plaza de Pontevedra con el Campus de Elviña, con paradas en el Coliseum.

Este dispositivo, ya implementado en encuentros anteriores, busca conectar las zonas de aparcamiento del entorno del Coliseum con el centro de la ciudad, funcionando como aparcamiento disuasorio para reducir el tráfico en las inmediaciones de Riazor.

Desde la Compañía de Tranvías subrayan que estos refuerzos responden a la necesidad de adaptar el servicio a momentos de alta demanda, mejorando la movilidad urbana y consolidando el autobús como una opción eficaz y sostenible para acudir a eventos multitudinarios.