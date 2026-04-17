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A Coruña

Rescatan vivo a un hombre que cayó al mar en Punta Herminia

Los Bomberos tratan de reanimarlo y lo llevan a Oza para que reciba asistencia médica

Abel Peña
Abel Peña
17/04/2026 20:02
Quintana. Rescate de percebeiro en punta herminia que es trasladado al puerto de Oza para reanimaciÃ³n. (IMPORTANTE: PIXELAR CARA DE AGENTES Y DE VÃCTIMA)
El 061 trata de reanimar al rescatado en Punta Herminia)
Quintana
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Los Bomberos de A Coruña acaban de rescatar de las aguas a un hombre que acababa de caer al mar desde Punta Herminia. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió recuperar a la víctima aún viva y llevarla a Oza, donde podrá recibir asistencia médica

Las primeras informaciones apuntan a que el hombre, de unos 30 años, vestía de neopreno.  En el momento de los hechos, varios testigos aseguran que gritó pidiendo auxilio. 

Cuando fue rescatado, el sujeto se encontraba extremadamente grave, en parada cardíaca, de manera que los bomberos tuvieron que practicarle en la lancha la reanimación cardiopulmonar. En el lado positivo, el agua se encontraba fría, lo que puede ayudarle a sobrevivir. 

El suceso tuvo lugar a las a las siete y media de la tarde, cuando los Bomberos recibieron la llamada advirtiéndoles lo que había ocurrido. Veinte minutos más tarde, la víctima ya se encontraba a bordo de la lancha neumática que volaba hacia Oza, donde le esperaba una ambulancia medicalizada del 061. Al lugar también acudieron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como Cruz Roja y el Helimer de Salvamento Marítimo, que sobrevoló la zona. 

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