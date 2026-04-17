El récord de Inditex que se esconde entre decenas de comercios en el centro de Londres

Una tienda de Zara ubicada en Oxford Street, en Londres EFE

Oxford Street, la calle comercial más famosa del centro de Londres, en Reino Unido, es noticia desde el pasado mes de marzo por los planes del alcalde, Sadiq Khan, para prohibir el tráfico “lo antes posible” y acometer obras para peatonalizarla.

Medio millón de personas recorren cada día sus poco más de dos kilómetros de longitud, en los que se ubican decenas de establecimientos comerciales ocupados por marcas de todo el mundo. Una de ellas es Inditex, el gigante de la moda con sede en Arteixo (A Coruña).

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Precisamente, Oxford Street registra un curioso récord: es la calle del mundo que alberga más establecimientos de Zara, la principal cadena de la compañía fundada por Amancio Ortega. En concreto, hay un total de cuatro, situados a muy poca distancia.

Cabe tener en cuenta que esta circunstancia se produce en una vía de gran longitud que conserva la misma denominación oficial. En otras ciudades, como por ejemplo, en el centro de Madrid hay abiertas numerosas tiendas de Inditex en un espacio muy concentrado, aunque en calles con diferentes denominaciones, como la Castellana, plaza de España o Serrano. En otros países se da la circunstancia de que los establecimientos se encuentran ubicados en centros comerciales.

A pesar de la densidad londinense, el número de establecimientos no es una prioridad para la compañía textil, sino la superficie comercial. La inauguración del Zara en el Edificio España (Madrid) marcó en 2022 un hito con casi 8.000 metros cuadrados, una cifra solo superada en 2023 por la reapertura de la tienda en la calle Coolsingel de Róterdam, que roza una superficie de 9.000 metros cuadrados.

Personas con bolsas de Zara en Oxford Street, en Londres EFE

Históricamente, el éxito de Zara se medía por el número de persianas levantadas. Sin embargo, la empresa ha cambiado esta estrategia, con el planteamiento de contar con tiendas de mayor superficie, aunque el número total se reduzca.

Más de 5.500 locales

Los datos que publica el grupo textil todos los años revelan que su red de establecimientos a nivel mundial se ha reducido notablemente, especialmente tras la crisis sanitaria del Covid.

En 2018 alcanzó un pico con un total de 7.490 locales comerciales y desde entonces la cifra se ha reducido. A principios de este año la empresa contaba con 5.460 (5.563 hace dos años), lo que supone una bajada de aproximadamente un 25% en ocho años, es decir, uno de cada cuatro comercios de la marca han echado el cierre.

Esta reducción de las tiendas no refleja una contracción del negocio, sino una apuesta por la eficiencia que le ha salido bien a la empresa. Prueba de ello es que en la actualidad gana mucho más dinero que cuando alcanzó el mayor número de locales abiertos al público. En la actualidad, prioriza la apertura de tiendas insignia en lugares clave.