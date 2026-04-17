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A Coruña

PPANG llega para conquistar A Coruña con su gran oferta de sándwiches coreanos

Impulsado por los gallegos Ana Quintela y Adrián Pazó, el local abrirá sus puertas el día 25 en Marineda

Elena Baleato
17/04/2026 09:00
La propuesta de PPANG presentada en el acto de este jueves
La propuesta de PPANG fue presentada este jueves en Vavava Haus
Patricia G. Fraga
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Con una atmósfera casi ritual y teatral marcada por luces rojas y el anonimato que regala el cubrirse la cara con un pasamontañas, se presentó este jueves PPANG, un nuevo restaurante que abrirá sus puertas en Marineda el próximo 25 de abril. El acto de presentación –celebrado en Vavava Haus, en la Ciudad Vieja– sirvió para dar a conocer que PPANG está concebido como “un universo donde la gastronomía de vanguardia y la moda dialogan en un mismo lenguaje”. 

Bajo la premisa de “si buscas algo diferente, deja de buscar”, el restaurante se muestra en sus redes como la nueva moda de A Coruña. Se trata de un espacio que trasciende la noción tradicional en este tipo de locales.    Venidos de Corea –de la buena, según dicen– hicieron desfilar algunos de sus platos ante un público expectante y lleno de curiosidad.

El desfile

Es “alta costura que no se cuelga en el armario, ¡se devora!”, dijo el presentador que ya había advertido: “No hemos venido a mirar, hemos venido a pecar”.

Uno tras otro, los platos, llevados por modelos ataviadas de negro y con pasamontañas rojos, fueron desfilando por la pasarela mientras el presentador describía sus ingredientes al estilo del mejor evento de alta costura.

César Méndez, segundo por la izquierda, junto a sus trabajadores

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Clásicos versionados

“De Seul a Cuba… en la pasarela el cubanito”, exclamó, “lomo de cerdo con un toque ácido de pepinillo y miel mostaza… Un clásico reeditado”. “Pan de pollo con un exquisito pan brioche…”, “el pan de atún sí que es alta costura… fresco, salvaje… ¡es otro nivel!”, “pan de lomo… fuerza, sofisticación y equilibrio”.  “Para los paladares que buscan el límite: kimchis... textura, y riesgo” para disfrutar. 

Con el pan como rey de la  pasarela, los gallegos Ana Quintela y Adrián Pazó, dueños del local, apuestan por esta nueva forma de comer pan: el sándwich coreano. Quintela y Pazó tienen ya experiencia en gastronomía, pues anterioremente llevaron adelante Koa Poke.

Con este evento que va más allá de una inauguración al uso, quedan declaradas las intenciones de esta nueva oferta en la restauración coruñesa: “Una experiencia sensorial en la que la imagen, la atmósfera y la conexión entre estilo y comida construirán un relato de marca singular y diferencial”. l

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