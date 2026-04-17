Los coruñeses demuestran su idilio con Tom Jones en el primer día de venta de entradas

Tom Jones, durante una actuación en 2017 EFE

Más de medio siglo después, Tom Jones volverá a actuar en A Coruña. Y eso es motivo de celebración. Por lo menos para las varias miles de personas que, en apenas cinco horas, compraron su entrada para su concierto en el Coliseum del próximo 2 de julio. Desde las 12.00 horas, los coruñeses demostraron tanto su idilio por el cantante galés que tan solo dejaron cinco gradas vacías -además de varias butacas en pista- para su actuación en verano.

No obstante, todavía quedan algunas de las entradas más baratas disponibles -a través del portal web Ataquilla.com- al precio inicial de 68 euros (tendido alto 5 PL5), así como varias a 73,50 (tendido alto 3PL4), a 85 euros (tendido medio 4), a 96,50 (tendido bajo 4) y a 107,50 (pista).

Tom Jones volverá a A Coruña más de medio siglo después Más información

La actuación del 'Tigre de Gales' en el Coliseum será la tercera parada en España de la gira 'Come Gather Around’, que se suma a las ya anunciadas en Madrid (30 de julio) y Málaga (1 de agosto). De esta forma, Tom Jones repasará en directo su repertorio, repleto de éxitos atemporales, como ‘It’s Not Unusual’ (a la que la serie el ‘El Príncipe de Bel Air’ proporcionó una nueva vida que se extiende hasta hoy), ‘Delilah’, ‘Green, Green Grass of Home’, canciones que lo han consolidado como una de las grandes estrellas de la música internacional en las últimas décadas.

Además, será la segunda actuación de este artista en la ciudad, después de la que tuvo lugar en el Pabellón de los Deportes, en 1975. Aunque eso sí, en aquel momento no fue tan fuerte el idilio por el cantante como el que, a sus 85 años, vivirá el segundo de julio en el multiusos herculino.