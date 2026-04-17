Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los coruñeses demuestran su idilio con Tom Jones en el primer día de venta de entradas

El cantante galés actuará en el Coliseum el próximo 2 de julio

Dani Sánchez
Dani Sánchez
17/04/2026 17:38
Tom Jones, durante una actuación en 2017
Tom Jones, durante una actuación en 2017
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Más de medio siglo después, Tom Jones volverá a actuar en A Coruña. Y eso es motivo de celebración. Por lo menos para las varias miles de personas que, en apenas cinco horas, compraron su entrada para su concierto en el Coliseum del próximo 2 de julio. Desde las 12.00 horas, los coruñeses demostraron tanto su idilio por el cantante galés que tan solo dejaron cinco gradas vacías -además de varias butacas en pista- para su actuación en verano.

No obstante, todavía quedan algunas de las entradas más baratas disponibles -a través del portal web Ataquilla.com- al precio inicial de 68 euros (tendido alto 5 PL5), así como varias a 73,50 (tendido alto 3PL4), a 85 euros (tendido medio 4), a 96,50 (tendido bajo 4) y a 107,50 (pista). 

Tom Jones, durante una actuación en 2017

Tom Jones volverá a A Coruña más de medio siglo después

Más información

La actuación del 'Tigre de Gales' en el Coliseum será la tercera parada en España de la gira 'Come Gather Around’, que se suma a las ya anunciadas en Madrid (30 de julio) y Málaga (1 de agosto). De esta forma, Tom Jones repasará en directo su repertorio, repleto de éxitos atemporales, como ‘It’s Not Unusual’ (a la que la serie el ‘El Príncipe de Bel Air’ proporcionó una nueva vida que se extiende hasta hoy), ‘Delilah’, ‘Green, Green Grass of Home’, canciones que lo han consolidado como una de las grandes estrellas de la música internacional en las últimas décadas.

Además, será la segunda actuación de este artista en la ciudad, después de la que tuvo lugar en el Pabellón de los Deportes, en 1975. Aunque eso sí, en aquel momento no fue tan fuerte el idilio por el cantante como el que, a sus 85 años, vivirá el segundo de julio en el multiusos herculino.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Annie Leibovitz, durante el recorrido por 'Wonderland'

Leibovitz vuelve a A Coruña para ofrecer una visita guiada a alumnos de fotografía en la Fundación MOP
Andrea López Ramos
El Airbur de Vueling decorado con motivos del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 llega a A Coruña
Guillermo Parga
La parada de bus metropolitano con señalización reforzada

El Ayuntamiento de A Coruña defiende que la nueva parada agiliza el bus metropolitano
Abel Peña
Tom Jones, durante una actuación en 2017

Los coruñeses demuestran su idilio con Tom Jones en el primer día de venta de entradas
Dani Sánchez