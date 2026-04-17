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A Coruña

La huelga de controladores en Alvedro, sin efecto en su primera jornada

Los servicios mínimos cubren el 100% de operaciones

Lara Fernández
Lara Fernández
17/04/2026 11:49
Terminal del aeropuerto de Alvedro
Terminal del aeropuerto de Alvedro
Quintana
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La huelga de controladores aéreos en los aeropuertos de Alvedro y Peinador no ha tenido repercusión, de momento, en la operatividad de los mismos. El paro indefinido, que está convocado por los sindicatos de Unión de Controladores (USCA) y CCOO en la empresa Saerco, ha quedado sin efecto por la aplicación del 100% de servicios mínimos.

El motivo, de la huelga, explican los sindicatos, es denunciar "la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional". Este viernes, los sindicatos esperan que la empresa privada de control aéreo facilite el listado de vuelos protegidos, ya que los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes son para cubrir únicamente este tipo de operaciones y no la totalidad.

Torre de control en Alvedro

Huelga indefinida de los controladores aéreos de A Coruña a partir del 17 de abril

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Pese a no registrarse ningún incidente en la operatividad de Alvedro este viernes, sí se produjo un desvío de un avión El motivo: la baja visibilidad por la niebla matutina. Así, el vuelo de Air Europa procedente de Madrid y que debía tomar tierra en A Coruña a las 07.50 horas, tuvo que ser desviado a Lavacolla. Mientras, los pasajeros que esperaban en Alvedro para subirse a este avión rumbo a Barajas, fueron trasladados a Santiago en autobús.

El avión, durante su aterrizaje en Alvedro procedente de Alicanteprocedente de Alicante

El avión comercial más veloz del mundo aterriza en A Coruña: "Es el más rápido, por mucho"

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