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A Coruña

José Luis Méndez Romeu, único candidato para presidir Amigos de la Ópera de A Coruña

Redacción
17/04/2026 19:50
José Luis Méndez Romeu en el Palacio de la Ópera
Archivo EIG
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La Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa con su proceso de elección de nueva junta directiva. Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas la única opción presentada fue la encabezada por el hasta ahora vocal de la Asociación: José Luis Méndez Romeu.

La lista de dicha candidatura mantiene en la vicepresidencia a José María Paz Gago. Los cambios respecto a la, hasta ahora, junta directiva son Cristina Vázquez Boedo como secretaria y José Manuel Vázquez Cruzado como vocal. Continúan Carmen Granados Cabezas como tesorera y Luis Loureiro Insúa como vocal. Por su parte Luisa Iglesias López pasa a ocupar plaza de vocal tras ceder la secretaria.

Las elecciones tendrán lugar el 4 de mayo, una vez que Natalia Lamas Vázquez ceda el testigo el día anterior cuando finalizará su presidencia tras 23 años al frente de la Asociación.

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