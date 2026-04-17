Escolares en un aula, en una imagen de 2020 Pedro Puig

Tal día como hoy hace 25 años era noticia el alto porcentaje de vacantes con respecto al total de plazas que se ofertaban en los colegios coruñeses, ya que en aquel entonces aproximadamente el 20% de los pupitres disponibles se iban a quedar vacíos para el siguiente curso, el 2001-02. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, el Deportivo regresaba a la ciudad tras su dura derrota en el Metropolitano, no solo por el abultado resultado (5-2) sino sobre todo por la lesión de su portero Juan Acuña. En su edición del 17 de abril de 1926, un siglo atrás, El Ideal Gallego informaba sobre la reunión celebrada en el palacio municipal de María Pita en la que el alcalde, Manuel Casás, defendió una línea de navegación a Cuba desde A Coruña.

Martes, 17 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El 20% de los pupitres ofertados en los colegios coruñeses se quedan vacíos

El plazo de presentación de solicitudes para la admisión de alumnos en los tramos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria se cierra hoy, 17 de abril de 2001, en las escuelas de A Coruña. Los primeros datos apuntan a que quedará vacante un 20 por ciento de la oferta, cifra similar a la del pasado curso. En cuanto a la enseñanza pública, el Ayuntamiento considera que pasa por una situación favorable, puesto que, a pesar de que los centros municipales continúan con menos niños, este año se acercan más a los colegios privados gracias a la diversificación de la oferta de servicios complementarios que se lleva a cabo desde María Pita.

La consolidación de la red de comedores y las actividades extraescolares han hecho más atractivos los programas públicos, que prestan servicios antes sólo disponibles en los privados. A pesar de que la escolarización de niños de tres años es opcional, el Ayuntamiento ha decidido abrir dos nuevas escuelas infantiles en Labañou y Someso.

Por otra parte, Fenosa inauguró ayer, 16 de abril de 2001, la nueva subestación de A Grela con la que pretende garantizar el suministro a la ciudad. La compañía invirtió en las instalaciones, las más modernas de Galicia, cerca de 2.000 millones de pesetas.

Martes, 17 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Derrota del Deportivo y lesión de Acuña en Madrid

El Deportivo perdió el pasado domingo, 15 de abril de 1951, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (5-2), pero lo peor fue que el encuentro con los atléticos le supuso la baja de varios de sus titulares, entre ellos el guardameta coruñés Acuña, quien lesionado tuvo que abandonar el terreno de juego madrileño sujetándose el hombro derecho, entre los aplausos de los miles de espectadores. Lestón entró desde el banquillo para defender la portería blanquiazul. Cuenca, de penalti, y Oswaldo marcaron los goles del equipo coruñés, pero no pudieron evitar la derrota.

En clave local, La Coruña celebró con gran brillantez el día del Prelado. Todos los templos, tanto los parroquiales como los de Institutos religiosos, estuvieron muy concurridos. El acto más importante del día tuvo lugar en la Grande Obra de Atocha.

Sábado, 17 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás defiende la conexión con Cuba

Convocado por el alcalde, reunióse ayer, 16 de abril de 1926, en el Palacio municipal, el Comité de defensa de la Coruña, que como es sabido, está integrado por significadas representaciones de la vida local, para tratar de la gestión relativa a establecer una línea de navegación rápida, directa y subvencionada, entre el puerto de la Habana y España. El señor Casás expuso los antecedentes de este asunto, haciendo referencia a la solicitud promovida a nombre de Santander, que reclama para sí la exclusiva de tal servicio, y señaló las circunstancias que apoyan el derecho de preferencia que la Coruña ofrece, respecto a tan importante aspiración.

Por otra parte, mañana, domingo, a las once de la mañana, se celebrará en el despacho rectoral de la parroquia de Santa Lucía la reunión semanal del Círculo de Estudios de la Juventud.