Rescate de víctima en Punta Herminia Quintana

Finalmente, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre de 30 años que los Bomberos habían rescatado del mar frente a Punta Herminia. Los médicos que le atendieron en el Chuac solo pudieron certificar su muerte.

Ni siquiera el traje de neopreno que vestía sirvió para impedir su muerte. Los servicios de emergencia recibieron la alerta a las siete y media y en seguida se desplegó un gran dispositivo: Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Bomberos de A Coruña, que llegaron en 20 minutos. Fueron finalmente ellos los que subieron al joven a bordo de su lancha, en parada cardíaca, y emprendieron una carrera contrarreloj hacia el muelle de Oza, donde les esperaba el 061.

Durante todo el camino, los bomberos del Grupo de Rescate Acuático (GRA) le habían practicado la reanimación cardiopulmonar, en un esfuerzo desesperado por mantenerle vivo. Seguía todavía entre la vida y la muerte cuando lo subieron a la ambulancia, pero al llegar al Hospital, ya no había nada que hacer.