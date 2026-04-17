Emoción en el homenaje a Emilia Varela en el 50 aniversario de la residencia DomusVi La Ciudad

A Coruña rindió este viernes un homenaje cargado de emoción a Emilia Varela Vila, fundadora de la residencia DomusVi La Ciudad, en un acto que celebró los 50 años de historia del centro y, sobre todo, el legado de una mujer que cambió la forma de entender el cuidado de las personas mayores en Galicia.

La cita, celebrada en la sede de la calle Santo Domingo, comenzó con un pequeño concierto que sirvió de antesala a la llegada de la homenajeada. A sus 99 años, Emilia Varela fue recibida con una larga ovación por parte de los asistentes, en una escena que marcó el tono de una mañana festiva y cercana.

Pero si hubo momentos que dejaron huella fueron los más inesperados. Dos señoras tomaron la palabra de forma improvisada para agradecer en primera persona la ayuda que recibieron en su día. Con la voz entrecortada, recordaron cómo atravesaban una situación límite, sin recursos para alimentar o cuidar a sus hijos, y cómo la intervención de Emilia les permitió salir adelante. “Nos ayudó cuando no teníamos nada, ni luz ni agua, no podíamos ni bañar a nuestros hijos”, arrancando uno de los aplausos más sentidos del acto.

El homenaje contó también con la intervención de Vicente Iglesias Martelo, director de la obra social CaixaGalicia, quien repasó la evolución de la residencia a lo largo de estas cinco décadas y puso en valor el papel de Emilia durante todos los años que compartieron trabajo. Su discurso sirvió para trazar la transformación del centro y del propio modelo asistencial en la ciudad.

También tomó la palabra Marcela Izarra Delgado, que se sumó al proyecto de Emilia por vocación y recordó aquella etapa como un momento en el que se sintió “cristiana de verdad”. Izarra agradeció la labor de la homenajeada y el aprendizaje adquirido a su lado, destacando su forma de entender el trabajo social.

El acto sirvió además para poner en valor la trayectoria de Emilia Varela, pionera del trabajo social en Galicia y fundadora en 1976 de la residencia La Ciudad, un proyecto que rompió con el modelo asistencial de la época al apostar por la autonomía y la participación activa de las personas mayores. Décadas antes de que se hablara de envejecimiento activo, ella ya lo aplicaba con iniciativas culturales, sociales y formativas dentro del propio centro.

Para finalizar el acto, Emilia quiso compartir unas palabras con los asistentes, agradeciéndoles el homenaje y mostrando su sorpresa por la acogida. Además, quiso recordar que sin la ayuda de la caja de ahorros todo lo construido, "si no me hubiese dicho a todo que sí, todo habría sido una quimera".

Además, Varela fue la primera presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y una figura clave en la profesionalización del sector.

Medio siglo después de aquella apuesta, el reconocimiento de la ciudad se transformó en algo más que un acto institucional. Fue, sobre todo, un agradecimiento colectivo a una vida dedicada a cuidar, dignificar y abrir caminos.