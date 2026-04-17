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A Coruña

El Tour de Francia 2026 llega a A Coruña

La famosa librea de Vueling, en la que se promociona la salida de la Grande Boucle desde Barelona, aterrizó en la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/04/2026 18:10
El Airbur de Vueling decorado con motivos del Tour de Francia 2026
El Airbur de Vueling decorado con motivos del Tour de Francia 2026
Vueling
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Con A Coruña todavía recuperándose del subidón que supuso para los amantes del ciclismo el inicio de O Gran Camiño, solamente unos días después a la ciudad le ha tocado, aunque sea de refilón, el espíritu del Tour de Francia. No fue por carretera, sino por aire, y en forma de aterrizaje de una aeronave muy particular: el Airbus 320, con matrícula EC-MJB, con una librea promocional de la Grande Boucle.

En realidad se trata de una campaña para promocionar la salida de la carrera ciclista por excelencia, que tendrá lugar el próximo 4 de julio en Barcelona. Sin embargo, esa aeronave, que aterrizó procedente de la Ciudad Condal, acostumbra a hacer la conexión entre la ciudad catalana y París.

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La decoración, eminentemente amarilla en honor al maillot de campeón, representa a cuatro ciclistas, con cada uno de los jerseis identificativos de sus categorías: el amarillo, por el líder de la carrera, el de puntos, por el de la montaña, el verde, por el de la regularidad, y el blanco, que lo porta el joven mejor clasificado en la general. Lo que no se puede decir, desde luego, es que el avión de Vueling iba 'a pedal', pues llegó puntual como habitualmente.

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