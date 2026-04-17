El primer denunciante de la Primitiva “coincidió en la cola” de San Agustín con el ganador

Cartel en la administración de San Agustín que anuncia su cierre hasta el fin del juicio Javier Alborés

El caso de la Primitiva millonaria es excepcional. Tanto que, catorce años después, el premio de 4,7 millones de euros del sorteo del 30 de junio de 2012 todavía no ha sido cobrado. Y mientras la investigación policial y la Fiscalía apuntan directamente a José Luis Alonso como el legítimo propietario del boleto premiado, otra familia, la de Manuel Ferreiro, reclama el bote, pese a no lograr respaldo en el proceso judicial.

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Un total de 317 personas aseguraron ser las legítimas propietarias de la Primitiva millonaria cuando el Ayuntamiento inició el expediente de hallazgo. Y, pese a que la investigación descartó a todas ellas, algunas están presentes en el juicio, día a día, escuchando las declaraciones de los testigos, convencidas de que la verdad no es otra que la que ellas poseen. Pero un padre que no acude a las vistas de la Audiencia Provincial y que sí confía en la investigación relata el “cúmulo de coincidencias” que llevaron a creer a los agentes que su hijo era el ganador de los casi cinco millones de euros cuando todo empezó. “Mi hijo y el propietario coincidieron en la cola de la administración y hasta coincidieron en algunos viajes de los que se investigaron”, comenta.

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La denuncia de José María Vidal fue la que logró obtener credibilidad del 091, aunque tiempo después se descartase. En su momento, anunció al juez que, como no se estaba atendiendo su reclamación, dejaría de tomar el medicamento Sintrom, que tenía prescrito por sus problemas coronarios. A los tres meses de suspender el tratamiento, Vidal falleció. Y este miércoles, uno de los policías que prestaron declaración recordó que “en diciembre de 2018 llega un escrito del juzgado de instrucción número 4, tras la denuncia de Vidal”. Es decir, este hombre logró con su insistencia que la investigación policial se iniciase. Vidal, recuerda su padre, “decía que hizo unas apuestas un día y luego las comprobó en San Agustín otro día. Y que uno de los boletos que comprobó sí fue pagado con tres euros de premio”. La policía dio veracidad porque varios detalles encajaban con lo que tenían hasta el momento. “Hubo un cúmulo de coincidencias tremendo con Alonso”, dice. Este último fue localizado por la policía, ya fallecido, a través de las combinaciones manuales a las que apostaba tanto en A Coruña como en sus viajes. Pero, pese a parecer increíble, José María Vidal también había hecho algunos de esos viajes y comprobó la Primitiva “con tres minutos de diferencia” que Alonso.

“Le preguntaron a mi hijo si estuvo en Caldas, y sí; también en Mallorca, y sí. Igual que Alonso”, comenta. “La Policía nos dijo que estos dos hombres coincidieron en el tiempo, o antes o después, pero estaban juntos en la cola de San Agustín el 2 de julio de 2012”. No obstante, un detalle “crucial” liberó toda sospecha: “Mi hijo juraba que era una apuesta manual, y eso fue lo que lo descartó, porque el boleto premiado era automático”.