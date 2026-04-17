Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El primer denunciante de la Primitiva “coincidió en la cola” de San Agustín con el ganador

El padre de José María Vidal cree que en la investigación policial “hubo un tremendo cúmulo de coincidencias”

Lara Fernández
Lara Fernández
17/04/2026 22:25
Administración de Lotería de San Agustín, implicada en el caso de la Primitiva robada
Cartel en la administración de San Agustín que anuncia su cierre hasta el fin del juicio
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El caso de la Primitiva millonaria es excepcional. Tanto que, catorce años después, el premio de 4,7 millones de euros del sorteo del 30 de junio de 2012 todavía no ha sido cobrado. Y mientras la investigación policial y la Fiscalía apuntan directamente a José Luis Alonso como el legítimo propietario del boleto premiado, otra familia, la de Manuel Ferreiro, reclama el bote, pese a no lograr respaldo en el proceso judicial.

Juicio Primitiva en A Coruña

El ganador de la Primitiva millonaria de A Coruña estaba “delante del lotero” cuando se comprobó el boleto

Más información

Un total de 317 personas aseguraron ser las legítimas propietarias de la Primitiva millonaria cuando el Ayuntamiento inició el expediente de hallazgo. Y, pese a que la investigación descartó a todas ellas, algunas están presentes en el juicio, día a día, escuchando las declaraciones de los testigos, convencidas de que la verdad no es otra que la que ellas poseen. Pero un padre que no acude a las vistas de la Audiencia Provincial y que sí confía en la investigación relata el “cúmulo de coincidencias” que llevaron a creer a los agentes que su hijo era el ganador de los casi cinco millones de euros cuando todo empezó. “Mi hijo y el propietario coincidieron en la cola de la administración y hasta coincidieron en algunos viajes de los que se investigaron”, comenta.

El lotero acusado de estafa, Manuel Reija, durante la cuarta sesión del juicio, a la que no acudió su hermano Miguel, también acusado, por blanqueo de capitales

La hermana de los acusados en el juicio de la Primitiva millonaria declara que “nunca” se plantearon avisar a la Policía

Más información

La denuncia de José María Vidal fue la que logró obtener credibilidad del 091, aunque tiempo después se descartase. En su momento, anunció al juez que, como no se estaba atendiendo su reclamación, dejaría de tomar el medicamento Sintrom, que tenía prescrito por sus problemas coronarios. A los tres meses de suspender el tratamiento, Vidal falleció. Y este miércoles, uno de los policías que prestaron declaración recordó que “en diciembre de 2018 llega un escrito del juzgado de instrucción número 4, tras la denuncia de Vidal”. Es decir, este hombre logró con su insistencia que la investigación policial se iniciase. Vidal, recuerda su padre, “decía que hizo unas apuestas un día y luego las comprobó en San Agustín otro día. Y que uno de los boletos que comprobó sí fue pagado con tres euros de premio”. La policía dio veracidad porque varios detalles encajaban con lo que tenían hasta el momento. “Hubo un cúmulo de coincidencias tremendo con Alonso”, dice. Este último fue localizado por la policía, ya fallecido, a través de las combinaciones manuales a las que apostaba tanto en A Coruña como en sus viajes. Pero, pese a parecer increíble, José María Vidal también había hecho algunos de esos viajes y comprobó la Primitiva “con tres minutos de diferencia” que Alonso.

“Le preguntaron a mi hijo si estuvo en Caldas, y sí; también en Mallorca, y sí. Igual que Alonso”, comenta. “La Policía nos dijo que estos dos hombres coincidieron en el tiempo, o antes o después, pero estaban juntos en la cola de San Agustín el 2 de julio de 2012”. No obstante, un detalle “crucial” liberó toda sospecha: “Mi hijo juraba que era una apuesta manual, y eso fue lo que lo descartó, porque el boleto premiado era automático”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante su intervención de este viernes en un acto en Mesía |

Rueda dice que “ya era hora” del plan estatal de vivienda
Agencias
Administración de Lotería de San Agustín, implicada en el caso de la Primitiva robada

El primer denunciante de la Primitiva “coincidió en la cola” de San Agustín con el ganador
Lara Fernández
Aniversario de La Urbana

Así fue el muy afortunado 13 aniversario de La Urbana, en A Coruña
Guillermo Parga
Las paredes del comedor presentan importantes daños

El Gobierno de Seoane reitera la “urxencia” de las obras del comedor del colegio de Santa Cruz, “fortemente degradado”
Lucía Tenreiro