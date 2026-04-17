El Patio de A Coruña reabre sus puertas con nueva licencia y un futbolín gratuito

Daniel Mosquera 'Brand' posa este jueves para El Ideal Gallego Carlota Blanco

La Ciudad Vieja recupera este viernes, a partir de las 19.00 horas, uno de sus lugares emblemáticos y que han marcado la vida social del barrio las últimas cuatro décadas. El Patio, al que el Ayuntamiento retiró la licencia de actividad el pasado mes de febrero, volverá a abrir sus puertas de cara al público. tras haber subsanado todas las deficiencias denunciadas por la administración y por haberse hecho merecedor de un nuevo título habilitante.

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El Patio es desde ahora un establecimiento del grupo 1B, que agrupa "actividades como restaurante, bar, café bar, cafetería y salón de banquete que cuenta con música ambiental y sistemas de hilo musical, con niveles sonoros de hasta 75 decibelios". Durante todas sus vidas anteriores, desde la fundación a la nueva propiedad, había funcionado con el 1A, que restringe cualquier tipo de reproducción sonora, así como la presencia de máquinas de impacto sonoro, como es el caso del futbolín y la diana.

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Precisamente, el futbolín que durante más de 38 años había sido uno de los grandes reclamos de El Patio había supuesto, también, su condena. Una sanción del pasado verano, unida a un error por parte de la gestoría del local y a la falta de respuesta al expediente, habían desencadenado un cierre que cogió con el pie cambiado a vecinos y habituales durante las últimas décadas.

El Patio mantiene su futbolín Carlota Blanco

Proceso

Buena parte de la culpa de que la leyenda de El Patio siga en pie la tiene Daniel Mosquera 'Brand', su propietario. Inasequible al desaliento, se prometió a sí mismo que no sería el que acabase con el legado de Arturo Fernández, desaparecido hace unos meses e histórico fundador del bar de la calle Zapatería. "Estos meses lo he pasado muy mal, la gente piensa que la hostelería da dinero, pero es solo hasta un punto", dice. "Nunca me he hecho de oro y, en este tiempo, me quedé sin dinero y tuve que pedir a amigos y familiares para poder mantener El Patio y conseguir esa licencia", añade.

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Dinero sí, pero también detrás de esta segunda oportunidad existe un largo proceso administrativo y técnico que incluyó pruebas de insonorización, habilitaciones y pruebas de sonido. "Podemos poner altavoces, pero no vamos a hacerlo. No quiero que esto sea un pub, sino lo que ya estábamos creando antes: un espacio al que venir a jugar al futbolín, gratis, a la diana o a los dardos con los camareros. Queremos que se hable, se tomen cañas y se pase bien sólo con un hilo musical", agrega.

Otro de los aspectos que retomará El Patio es su agenda, toda vez que hay dos bodas programadas. Se trata de clientes habituales a los que les gusta sentirse como en otros tiempos.