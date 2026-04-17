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A Coruña

El Noroeste 2026 de A Coruña ya tiene su primera banda confirmada, y es pura psicodelia

Será el 5 de agosto, dentro de una gira europea de una banda de referencia en su género

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/04/2026 17:37
Frankie and the Witch Fingers, en un concierto en México DF
Frankie and the Witch Fingers, en un concierto en México DF
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El Noroeste Estrella Galicia 2026 empieza a tomar forma, y lo hace con una apuesta por la psicodelia, el sonido garaje y el punk. Esos tres palos son los que tocan Frankie and the Witch Fingers (Frankie y los dedos de la bruja), una banda natural de Indiana, con base en Los Ángeles y que este verano realizará una gira europea con parada en A Coruña.

Frankie and the Witch Fingers, en una imagen promocional
Frankie and the Witch Fingers, en una imagen promocional
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Será el 5 de agosto, lo que sitúa a la ciudad entre solamente diez sedes en todo el continente. El Noroeste será, de hecho, la antesala del muy popular Sonicblast Fest, referente del sonido stoner en Ancora, Portugal. Además, Frankie and the Witch Fingers también pasarán por Binic (Francia), Ámsterdam y Breda (Países Bajos), Bristol y Londres (Reino Unido), San Sebastián, Rees-Waldern (Dinamarca) y Katowice (Polonia).

Un concierto de las pasadas Fiestas de María Pita

La producción visual y sonora de las Fiestas de María Pita y los barrios y del Noroeste costará 740.000 euros al año

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La trayectoria de Frankie and the Witch Fingers es ya de una década, con una metamorfosis que les ha llevado de su electrizante psych punk a sonidos más pesados y distorsionados. “Escucharlo se siente como caminar en una zona industrial una noche, pero también es lo más semejante a darle caramelos a un niño”, afirmaba en la review de su último álbum la periodista especializada Ana Rodríguez, de 'Indie Rocks' México. Además, también han mostrado una cierta tendencia a los sintetizadores que los sitúa a medio camino de todos los sonidos de vanguardia.

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