El Cupón Diario de la ONCE deja 500.000 euros en A Coruña

Punto de venta de la ONCE en A Coruña Quintana

La suerte ha hecho parada en A Coruña. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 500.000 euros, su premio mayor, en el sorteo celebrado este jueves 16 de abril.

El boleto premiado fue vendido por Adrián Martínez Riveira desde su quiosco ubicado en la calle Gregorio Hernández, número 2, llevando así un importante premio a la ciudad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. A ello se suman 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras y otras 450 a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 25 euros por coincidir en tres cifras, premios de 6 euros a las dos primeras o últimas y el reintegro de 2 euros a la primera o última cifra.