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A Coruña

El Centro de Química y Biología de la UDC logra ayudas para nuevas investigaciones

Redacción
17/04/2026 15:09
Centro de Química y Biología de la UDC
Fotografía de tres investigacores del centro de Química y Biología de la UDC
Cedida
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El centro interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) ha obtenido tres ayudas en la convocatoria de consolidación investigadora 2025 del Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades a través de la Axencia Estatal de Investigación.

Así lo ha informado el rectorado coruñés que explica que forma parte del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Las mismas están destinadas a estabilizar la carrera de investigadores con perfiles destacados.

Los proyectos seleccionados para este programa del plan estatal abarca disciplinas como la nanotecnología o el cambio climático, "acercando soluciones innovadoras a retos globales", señala la UDC.

Entre las investigaciones, alguna de ellas aborda la fabricación de nanotiras de grafeno con precisión atomática, precisa el rectorado sobre algunas de estas iniciativas.

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