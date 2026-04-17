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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña defiende que la nueva parada agiliza el bus metropolitano

El PP critica que los camiones no pueden descargar en el Colón y que los autobuses forman doble fila a veces

Abel Peña
Abel Peña
17/04/2026 17:41
La parada de bus metropolitano con señalización reforzada
La parada de bus metropolitano con señalización reforzada
Javier Alborés
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La alcaldesa, Inés Rey, defendió hoy la nueva ubicación de la parada de autobús metropolitano, que entró en servicio este lunes. Los viajeros todavía están tratando de acostumbrarse al cambio, dado que será definitivo: de Entrejardines a Manuel Casás, junto a Correos. Rey asegura que el cambio beneficiará al tráfico, haciendo que la salida del autobús sea más ágil que hasta ahora.

La regidora hizo estas declaraciones en el programa radiofónico ‘María Pita’. “Hasta ahora, los autobuses tenían que detenerse en la avenida del Puerto para girar en dirección salida. Esto provocaba que interrumpieran el tráfico al situarse en diagonal”. Ahora rodean el edificio de Correos para poder regresar por la Marina y los Cantones hacia el área.

Refuerzo en la señalización

Hay que tener presente que, para hacer ese giro, el autobús tiene que rodear Correos, atravesando la zona peatonal que se encuentra frente a Palexco, un lugar muy frecuentado por peatones que acuden al palacio de congresos y por cruceristas que desembarcan del muelle de Trasatlánticos. Por ese mismo motivo, se ha instalado señales que advierten de que es una zona de paso de autobuses, para evitar que se amontone gente en el recorrido o que se estacione un vehículo allí.

Sin embargo, la nueva parada de autobús sigue contando con detractores. No solo los viajeros a los que la otra ubicación les quedaba más a mano, sino también del grupo municipal del PP, que señala que los camiones no pueden descargar en el Teatro Colón.

También objetan que los buses no caben en la parada y tienen que detenerse en doble fila a menudo. Esto provoca algún que otro atasco, sobre todo para los taxis que acuden a Palexco y que es prácticamente el único tráfico que registra la calle de Manuel Casás.

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