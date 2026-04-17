Cuando las ‘voces ocultas’ son la respuesta a las inquietudes de uno mismo

Lucía González y Leticia Río, creadoras de Voces Ocultas Diana Fajardo

En tiempos en los que la sostenibilidad, la inteligencia artificial o la alimentación saludable están en boca de todos, otros aspectos, también del día pero menos ‘mainstream’, carecen cada vez más de espacios en los que abordarlos sin perjuicios y donde todo queda en casa. De todo ello se dieron cuenta hace ya un año las comunicadoras Lucía González (Catoira, 1991) y Leticia Río (A Coruña, 1992), quienes, a través de reflexiones mediante audios de Whatsapp, dieron forma a Voces ocultas, el espacio en el que se encuentran las verdaderas respuestas a las inquietudes de uno mismo.

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“Voces ocultas nace a raíz de una necesidad que sentíamos. Nunca íbamos a un evento en el que nos pudiéramos llevar reflexiones que nos hacen crecer como personas y profesionales. Al ver que no existía un evento así, decidimos crearlo nosotras”, explica Lucía González. “Era una respuesta personal, una necesidad que sentíamos propia pero que vemos que también tiene un gran alcance”, añade su socia, Leticia Río. A ambas, comunicadoras con gran experiencia en el sector, no parece dárseles mal la organización de eventos. En el caso de González, casi una década dedicada a la gestión de la comunicación y el marketing en empresas; en el de Río, periodista especializada en comunicación estratégica.

Los eventos

La plataforma, que pretende inspirar, educar y provocar cambios sociales, se lleva a cabo mediante charlas que “generan conciencia y aprendizaje”. A la primera de ellas, celebrada en abril del pasado año 2025, acudió de invitada la psicóloga Paula González. En el evento, se trataron aspectos relevantes relacionados con el bienestar y los factores diarios que influyen a la hora de encontrar esa felicidad plena.

“En los eventos ofrecemos una conversación como si estuviéramos en casa. Nos quitamos la americana y los zapatos y podemos ser nosotras mismas” Leticia Río, socia fundadora de Voces ocultas

A lo largo de 2025, celebraron tres sesiones más, en las que se abordaron temas diversos, desde la nutrición hasta la investigación académica. Todas esas sesiones con más de 70 personas (aforo completo) y en las que, en ocasiones, tuvieron que dejar a gente fuera por exceso de capacidad. “Yo creo que un factor diferencial es que buscamos generar un espacio muy cómodo, muy cercano. En Es Bien ofrecemos una conversación como si estuviéramos en casa”, comenta Río. Tanto es así que hasta se descalzan. “Nos quitamos la americana y los zapatos y podemos ser nosotras mismas. Pretendemos generar un espacio de refugio en el que cada cual pueda ser uno mismo”, sentencia la comunicadora.

Un espacio de refugio al que, desde el inicio del proyecto, se sumaron una gran red de colaboradores altruistas como Gutier Rolán, Diana Fajardo, Eduardo Río, Ana Rubio o Ana Bello Fraga, así como representantes de Globalingua Translation, Ortega & Lodeiro o Rei Zentolo, entre otros. Con motivo de su primer aniversario, Voces ocultas celebrará esta tarde (a las 19.00 horas) en el Bar Azka de la plaza de Azcárraga un acto conmemorativo en el que, además de repasar anecdóticamente cómo se fue confeccionando el equipo, servirá como agradecimiento a esas personas y marcas que decidieron sumarse a la iniciativa.

“Habíamos pensado un proyecto paralelo que se llame cadena de favores. Esta iniciativa está planteada así, recibimos ayuda pero buscamos darla. Primero dan y después, gracias a dar, reciben”, expresa Lucía González. Para el futuro, ambas auguran buenas noticias. Algunas de ellas podrían tener que ver con la expansión: “Queremos seguir manteniendo el número de eventos en A Coruña, pero también abrirnos a otras ciudades”, dice González. “Hemos tenido gente que sabemos que tenía interés en venir y que no ha podido desplazarse. Queremos cambiar eso”, concluye Río.