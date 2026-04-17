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A Coruña

Así fue el muy afortunado 13 aniversario de La Urbana, en A Coruña

El bar de José Sellier se convirtió en el epicentro de la noche de la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/04/2026 21:58
Aniversario de La Urbana
Algunos de los asistentes a la celebración en La Urbana
Dani Patino
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Hay fiestas que, al realizar la convocatoria, el anfitrión sabe de antemano que van a ser un éxito. Algo así es lo que sucede con el aniversario de La Urbana, toda una tradición a mediados de abril y que, con motivo de una cifra tan poco propicia como el 13, volvió a desbordar todas las previsiones. Sería inexacto y más que complicado hacer una estimación de asistentes, aunque lo cierto es que capitalizó toda la actividad en la zona centro, como si del núcleo o el centro de la marcha coruñesa se tratase.

La Urbana celebra su 13 aniversario La Urbana celebra su 13 aniversario

No llega a los tres lustros el ciclo de un bar que, para muchos, parece que lleva ahí toda la vida. Pero no. Ni el establecimiento ni la plaza a la que oficiosamente da nombre. En la José Sellier, que así se llama el entorno, los había de 40 y 10, que diría Sabina, de taitantos, y también adolescentes. “Sigue manteniendo la esencia del primer día, y eso es lo que lo hace imprescindible”, asevera Martín mientras se pone trascendental y serio encontrar las palabras exactas. Sus amigos, empero, prefieren atacar las bandejas de pinchos que ruedan con ritmo alegre, pero que se vacían en un visto y no visto. La tortilla, empanada, pasteles o pinchos varios apenas logran llegar ‘vivos’ a la zona de las mesas.

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Así fue la celebración del aniversario de La Urbana en fotos

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En uno de los codiciados bancos de hormigón apoyan media docena de cervezas tres amigas. La cuenta promete subir a medida que entra la noche. No obstante. Lucía, Cris y Alexandra son una rara avis entre el ejército de habituales. Dicen no ser fijas y haber llegado por el anuncio de la celebración del aniversario. “Es un local agradable en verano, y nosotras somos más de tardeo que de noche”, prometen.

César Méndez, segundo por la izquierda, junto a sus trabajadores

La Urbana: el bar de las libertades de A Coruña que se convirtió en una metonimia

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El resto de los que están acomodados en alguna de las mesas son los privilegiados, y nada los mueve. Alguno, bromea, ni las ganas de orinar. De todos modos, La Urbana y su entorno se hicieron para socializar y cambiar de interlocutor. Sin embargo, con la llegada de DJ Antón todo se pone patas arriba. Y ahí empieza la segunda, y la más larga, parte del 13 aniversario de La Urbana. Muchos de los que allí estuvieron’ brindaron por 13 más. 

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