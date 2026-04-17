Leibovitz vuelve a A Coruña para ofrecer una visita guiada a alumnos de fotografía en la Fundación MOP

Annie Leibovitz, durante el recorrido por 'Wonderland' Quintana

La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz estuvo por A Coruña el pasado mes de noviembre para presentar su exposición en la Fundación MOP: 'Wonderland'.

El próximo 23 de abril regresará a la ciudad con una propuesta de lo más interesante: una visita guiada por el espacio reservado a sus fotografías. Este recorrido se hará en exclusiva a 30 estudiantes gallegos que cursen en alguna de las comunidades educativas con las que trabaja la fundación, como los centros dependientes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional que cursan el ciclo de grado superior de técnico de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía o el ciclo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.

Annie Leibovitz da la bienvenida a su país de las maravillas: "Vosotros veis a los Rolling, yo cuadros de 35 mm" Más información

Es necesaria la reserva de una de las 30 plazas disponibles a través de la página web de la MOP a partir del lunes 20 de abril a las 16.00 horas. Además de solicitar asistencia, los interesados deberán aportar el certificado de matrícula en alguna de las dos titulaciones.

Las plazas serán asignadas por orden de recepción y, en caso de alta demanda, se establecerá un sistema de lista de espera por posibles cancelaciones o solicitudes que no cumplan los requisitos.

Esta es una oportunidad única pues, si bien 'Wonderland' se puede visitar con un guía, no es lo más común que la propia artista explique su propia obra, como sucederá el próximo 23 de abril.