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Atardecer rojo en A Coruña
A Coruña

A Coruña da la bienvenida al fin de semana con un atardecer rojo

Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
17/04/2026 21:55

Son varias las personas que, ante una jornada calurosa o, como ocurrió este viernes, soleada, aprovechan las últimas horas del día para hacer ejercicio al aire libre o simplemente pasear por el paseo marítimo de A Coruña y deleitarse con los mejores atardeceres. 

Este viernes, gracias a la falta de nubes en nuestros cielos, los coruñeses gozaron con uno de estos atardeceres, con la peculiaridad de que éste acabó siendo de color rojo. 

Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh y ocurre cuando la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera al estar el sol bajo, dispersando los colores azules y dejando pasar las longitudes de ondas largas, es decir, las rojas y naranjas. 

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Fueron muchas las personas que se pararon a lo largo del paseo para capturar esta imagen que, aunque sorprendente, es bastante recurrente en nuestro paisaje. 

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