A Coruña recibe más de 8000 visitantes en una triple escala de cruceros

Los trasatlánticos Arcadia, Norwegian Sky y AIDAbella atracaron a lo largo de la mañana en el puerto coruñés

El puerto de A Coruña recibió este viernes la llegada simultánea de tres grandes buques turísticos.

Los trasatlánticos Arcadia, Norwegian Sky y AIDAbella atracaron a lo largo de la mañana en distintos muelles del puerto coruñés, generando una imagen espectacular en la fachada marítima y una intensa actividad turística en el centro urbano.

El Arcadia fue el primero en llegar, a las 6:45 horas, al muelle de Trasatlánticos, procedente de Southampton y con destino a Funchal. Poco después, a las 7:30, hizo escala el Norwegian Sky en Calvo Sotelo Sur, mientras que el AIDAbella completó la triple llegada a las 9:00 en el muelle de San Diego.

Los cruceristas disponen de varias horas para recorrer A Coruña Javier Alborés

En conjunto, los tres buques transportan a más de 8.600 personas entre pasajeros y tripulantes, lo que supone un importante impulso para el comercio, la hostelería y los servicios turísticos de la ciudad durante toda la jornada.

Los cruceristas disponen de varias horas para recorrer A Coruña, con salidas escalonadas previstas entre las 17:00 y las 19:30 horas, lo que permitirá mantener un flujo constante de visitantes en las calles y principales puntos de interés.