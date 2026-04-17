A Coruña celebra el Día Internacional de los Monumentos con visitas y talleres

Castro de Elviña Archivo

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, el Ayuntamiento organiza para este sábado un amplio ciclo de actividades divulgativas para toda la familia en el Castillo de San Antón y en el Castro de Elviña. La programación, que es gratuita, se extenderá desde el mediodía (12:00 horas) hasta la tarde (18:00), e incluye visitas guiadas y talleres para niños y niñas.

En las dos sesiones de visitas que se realizarán en el castillo, las personas participantes seguirán un recorrido guiado por el recinto y por las distintas secciones del Museo Arqueológico e Histórico, para conocer su contenido y su historia. En total, medio centenar de personas divididas en dos grupos disfrutarán de este itinerario gratuito en una de las zonas de la ciudad con más carga histórica. Por la tarde, otro grupo de 25 personas participará en una visita guiada al Castro de Elviña.

Bajo el nombre “Los secretos del Castillo”, se realizarán también en San Antón unos talleres infantiles gratuitos divididos en cuatro bloques temáticos:

Viajar al pasado: para conocer de cerca el origen del Castillo de San Antón y descubrir cómo nació esta antigua fortificación en la Isla de la Peña Grande. Ser estrategas: para descubrir las características únicas de las fortificaciones y cómo estas estructuras defendían la ciudad de invasiones. Valorar nuestra historia: para despertar el interés por el patrimonio cultural y entender su importancia como legado de nuestra identidad. Unir fuerzas: para fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, ya que solo colaborando se podrán descifrar todas las pistas del recorrido.

“Que los coruñeses y coruñesas conozcan mejor su historia es algo que en el Gobierno de Inés Rey creemos que es fundamental. Por eso ponemos los medios municipales al servicio de este tipo de actividades divulgativas, divertidas y gratuitas para todos los públicos”, subrayó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.