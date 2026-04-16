Xoel López es la sorpresa de Noites do Porto para la noche de San Juan

Xoel López, durante su último concierto en el Palacio de la Ópera Javier Albores

Hace unos días, Noites do Porto, que este año adelanta sus fechas a junio y julio, anunciaba un concierto sorpresa para la noche de San Juan en el muelle de Batería. Este jueves han desvelado el artista invitado, un coruñés para la "noche más coruñesa del año": Xoel López.

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Este viernes 17 de abril publica su nuevo trabajo discográfico, 'Oniria popular'. El próximo 22 de abril presentará y firmará el disco en la Fnac de A Coruña y su primera presentación en sociedad en tierras coruñesas sobre un escenario será el 23 de junio en el muelle de Batería en el marco de Noites do Porto.

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Desde la organización aseguran que la confirmación de Xoel López supone "una apuesta firme" por la "identidad local" del evento. La coincidencia de una de las noches más especiales del año en A Coruña con esta presentación confirma también la intención del festival de "crear hitos y experiencias culturales inolvidables".

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma de venta online de Ataquilla. El músico coruñés se une así a un cartel del que ya formaban parte de Barry B, Ellis D, Curtis Harding, María José Llergo, Nadadora, La Tania y Lela Soto.