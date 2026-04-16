Una ventana de un edificio de viviendas cae a la calle en Zalaeta

Ventana caída en Zalaeta, en la mañana de este jueves

Los vecinos de Zalaeta se han llevado un buen susto en la mañana de este jueves. Y es que una ventana de un edificio de viviendas se ha desprendido de su ubicación, cayendo al suelo desde un cuarto piso.

La ventana ha caído justo delante de la terraza de una cafetería. De hecho, por la mañana permanecía tirada en el suelo con el cristal roto, fruto de la caído. Por fortuna, no consta que se hayan producido daños personales como consecuencia de este incidente.