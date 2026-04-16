Elinsa, empresa de A Coruña, se adjudica la infraestructura eléctrica de un buque de la Armada española

El nuevo barco sustituirá al BAC 'Patiño' Defensa

Elinsa, empresa coruñesa integrada en Grupo Amper, se ha adjudicado los lotes principales para la fabricación de la infraestructura eléctrica del futuro buque de aprovisionamiento de combate (BAC) que Navantia construirá para la Armada Española.

Este contrato forma parte de uno de los Programas Especiales de Modernización establecidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España, que consiste en el reemplazo del actual BAC ‘Patiño’ mediante la construcción de un nuevo barco de aprovisionamiento de combate basado tanto en el BAC ‘Cantabria’ como en la última evolución de diseño de esta serie, el AAOR (buque auxiliar de suministro de combustible) para la Marina Australiana.

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La empresa explica que, de este modo, contribuye a la “consolidación de la cadena de suministro nacional para Navantia” y la industria naval de Defensa en España. “Elinsa, referente en el diseño y fabricación de sistemas eléctricos y de electrónica de potencia, suministrará estos componentes esenciales para la operatividad de la unidad”, asegura.

El contrato incluye los cuadros principales (núcleo de la distribución energética del buque, con entrega prevista para abril de 2027), centros de control de motores (sistemas clave para la propulsión, maniobrabilidad y servicios del buque, programados para marzo del próximo año) y la red de accidentes (equipamiento de seguridad crítica que deberá estar operativo a principios de 2027).

Amper, matriz de Elinsa, señala que, con este proyecto, la compañía proporciona "su tecnología" a uno de los buques "más versátiles de la flota de la Armada". "El BAC está diseñado para suministrar combustible, víveres y repuestos en alta mar, operaciones logísticas fundamentales, donde la continuidad del suministro eléctrico es clave para el cumplimiento de sus misiones", afirma.