La principal biblioteca de la UDC cerrará sus puertas en exámenes

Alumnos estudian en la biblioteca Xoana Capdevielle Patricia G. Fraga

Si hay un edificio que puede igualar en determinadas épocas la misma afluencia de jóvenes que las discotecas es, sin duda, la biblioteca universitaria. Y es que, cuando las clases terminan, es hora de hincar los codos en serio con el fin de sacar las materias. Para ello, hay estudiantes de todo tipo. Desde los más caseros hasta los que solo se concentran en bibliotecas, Para los segundos, aunque en A Coruña existe una gran variedad de establecimientos dedicados al estudio, en la UDC los que más triunfan entre los alumnos son dos: el Centro Universitario de Riazor (CUR) –antigua facultad de Empresariales– y la biblioteca Xoana Capdevielle. No obstante, a partir del próximo 5 de junio, los universitarios que cada periodo de exámenes suelen acudir a esta última, tendrán que escoger otra alternativa.

La Universidad de A Coruña aprobó hace unas semanas la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación de la cubierta del edificio situado en el campus de Elviña. Los trabajos, que contarán con una inversión de 800.000 euros, se centrarán en la zona que cubre la sala de estudio de la infraestructura. Así, la intervención permitirá resolver los problemas de estanqueidad, lo que espera poner fin a los inconvenientes generados por las humedades del edificio.

Doble castigo

De esta forma, lo que para la UDC corresponde a una “actuación estratégica”, afectará notablemente a los alumnos durante este verano. Por lo menos a los que no son tan estudiosos. Y es que, precisamente con el fin de perjudicar lo más mínimo a los alumnos, la entidad educativa herculina optó por comenzar las obras el próximo 5 de junio, al coincidir con el último examen de la convocatoria ordinaria. Sin embargo, sí afectará a todos aquellos alumnos que tengan que ir a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio.

Según la UDC, “se ha hecho un gran esfuerzo por retrasar hasta esa fecha el inicio de las obras”, teniendo en cuenta que serán seis meses de actuaciones y que “hay que aprovechar al máximo los meses de menos lluvia”. Así, aunque previsiblemente se reabrirá al público antes de que termine el año, las condiciones meteorológicas podrían provocar que finalmente no sea hasta ya avanzado el 2027. En caso de ser así, un nuevo periodo de exámenes se vería afectado. Mientras tanto, habrá que ver si la ocupación de otras bibliotecas vuelve a generar tensión entre los universitarios

Constituido el nuevo Consello de Goberno de la universidad

La Universidad de A Coruña celebró ayer la constitución de su nuevo Consello de Goberno, tras su renovación para adaptarlo a los estatutos de la UDC, en la línea marcada por la LOSU. Tras poner fin a los diversos procesos electorales desarrollados en las semanas anteriores, este Consello de Goberno queda conformado por un total de 63 miembros, 34 hombres y 29 mujeres. De esta forma, se inicia así una nueva etapa con un Consello de Goberno renovado en casi la mitad de su composición, que prevé introducir algunas novedades organizativas que se recogerán, en su mayor parte, en un nuevo Reglamento de Régimen Interno, que será necesario aprobar tal y como recogen los estatutos, como se está haciendo en los centros y en los departamentos. Así, la constitución del Consello de Goberno llega tras la constitución la semana pasada del nuevo Claustro.