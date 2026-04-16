¿En qué tu perro es el mejor? En Pata Pata 2026 puedes demostrarlo

Los amantes de los animales podrán volver a disfrutar de 'Pata Pata' en ExpoCoruña Carlota Blanco

Este fin de semana en Expo Coruña se estará realizando una nueva edición de la feria de animales de compañía 'Pata Pata', que este año pone el foco en el turismo pet friendly. Con 82 expositores provenientes de toda Galicia y Portugal, ofrecerá este sábado 18 y domingo 19 más de 30 actividades entre las que podemos destacar la exposición felina -que contará con más de 150 gatos- y el certamen de belleza canina - con más de 100 perros- ambos con jurado internacional.

Según su codirector, Xosé Aldea, uno de los eventos más significativos de esta edición de 'Pata Pata' es el 'Cant Talent. ¿Por qué tu perro es el mejor?', un concurso lúdico -con jurado no profesional- en el cual, previa inscripción, cualquier persona podrá participar con su mascota para demostrar su mayor habilidad. "Es lo que más queremos destacar porque queremos unir a las personas con sus mascotas", acota.

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También destaca Aldea las actividades que, tanto el sábado como el domingo, estarán realizándose para toda la familia en el espacio infantil y la exhibición de perros de salvamento y personas, con animales que prestan primeros auxilios en las zonas rurales de Galicia y durante las temporadas vacacionales.

"La mascota olvidada"

Dolors Salmons, representante de la empresa agrícola Ribero Sat impartirá, el domingo 19 de abril a las 13.15 horas, la charla 'Encuentro gallego de roedores: Alimentación de conejos y otros roedores'. Según Salmons, aunque animales como los conejos o los hámsters no estén entre los primeros elegidos y sean "la mascota olvidada", poco a poco viene creciendo su tenencia.

"La gente quiere tener un conejo en casa como mascota pensando en que no va a tener que pasearlo y en que lo puede tener en una jaula", pero así, este animal, vive unos 4 o 5 años. "Si está bien cuidado, podría llegar a vivir hasta 18 años", asegura la conferencista.

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El detalle está en que en las tiendas convencionales solo hay heno y pienso para los conejos y los roedores. Incluso, en una tienda especializada en mascotas son pocos los productos que pueden encontrarse para este rubro. "Si hablamos de conejos, por ejemplo, existen varios tipos de heno, no solo el que conseguimos en los supermercados", explica Salmons.

"Un conejo puede comer frutas, verduras, flores... y de eso vamos a estar hablando el domingo en Pata Pata, de los cuidados que tenemos que darle a estas mascotas en casa para que tengan una vida longeva y saludable", agrega.

Más datos

¿Cómo crear un hogar para tu gato?, trucos para educar a tu perro, errores comunes al viajar en coche con mascotas, el duelo animal, el ABC de los primeros auxilios y muchas conferencias se estarán presentando en esta feria. Aquí puedes consultar el programa completo de 'Pata Pata'.

Además, puedes informarte en el centro de exposiciones sobre el 'Turismo Pet Friendly en la provincia de la Coruña: Destino Ferrolterra' de la mano de la Deputación da Coruña.