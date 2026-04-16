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A Coruña

Los tramos restaurados de la pasarela de Alfonso Molina vuelven a su sitio

Continúan las obras para reabrir esta estructura en las próximas semanas

Esther Durán
16/04/2026 12:17
Las secciones de la pasarela de Alfonso Molina ya vuelven a estar ubicadas de nuevo en su lugar
Las secciones de la pasarela de Alfonso Molina ya vuelven a estar ubicadas de nuevo en su lugar
Dani Patiño
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Los tramos restaurados de la pasarela que cruza Alfonso Molina desde Marqués de Figueroa hasta la calle Caballeros vuelven a estar ya instalados de nuevo en su lugar.

Los trabajos continúan con el horizonte de reabrir la pasarela original al tránsito peatonal en las próximas semanas. Estos últimos trabajos requirieron cortes de tráfico la pasada semana en Alfonso Molina y requieren todavía cortes en la ronda das Estacións, donde las grúas y operarios siguen trabajando para rematar la instalación de los tramos antes de continuar con los detalles para su reapertura.

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El pasado mes de febrero se instaló una pasarela provisional para garantizar el tránsito entre un lado y otro de Alfonso Molina mientras se procedía a la retirada de la original para su restauración. Tras un mes de trabajos de restauración, los tramos originales ya vuelven a su lugar a la espera de los remates.

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