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A Coruña

Las caras conocidas de A Coruña dan la bienvenida a un nuevo 'atlas' de la hostelería

La guía Macarfi se presentó en sociedad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/04/2026 23:18
presentacion guia gastronomica macarfi
Presentación de la guía Macarfi
Carlota Blanco
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La guía Macarfi, tercera en importancia a nivel nacional, se presentó en sociedad en A Coruña en una jornada en la que podría decirse que resultó un éxito, pero que comenzó con un susto que no se le olvidará ni a los presentes ni a los responsables de la publicación. Y es que, mientras llegaban los primeros invitados al Club Cámara Noroeste, el coche en el que viajaban Manuel Carreras y Cristina Ferrer, fundador y directora de la guía respectivamente, sufría un aparatoso accidente en Gijón. Afortunadamente, ellos mismos pidieron que los acontecimientos siguieran con normalidad.

Una persona muestra la guía en la plaza de Lugo de A Coruña

A Coruña da la bienvenida a una guía que está para comérsela

Más información

La responsable de Macarfi en Galicia, Lorena Chousa, explicó a los alrededor de 100 asistentes los pormenores de una guía en la que se incluyen por primera vez 52 restaurantes coruñeses. Todos ellos han sido valorados por 'ejército' de embajadores. El acto sirvió, además, para reconocer a los tres restaurantes mejor valorados de Galicia: Culler de Pau (O Grove), Retiro da Costiña (Santa Comba) y Asador O Pazo (Padrón). Los invitados, rostros conocidos de la sociedad coruñesa, aplaudieron a los premiados.

Galería

Las fotos de la presentación en A Coruña de la guía gastronómica Macarfi

presentacion guia gastronomica macarfiVer más imágenes

La nota curiosa es que uno de los cocineros más queridos de la ciudad, José Manuel Crespo 'Crispi', tuvo la suerte de ser premiado con un fin de semana en el balneario de Guitiriz. Después del evento, continuó el acto con una degustación de vinos y un catering a cargo de A Mundiña.

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