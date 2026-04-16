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A Coruña

La Diputación de A Coruña envía material médico para las Fuerzas Armadas de Ucrania

Ep
16/04/2026 17:18
Concentración de AGA Ucraína delante del mercado de San Agustín
Concentración de AGA Ucraína delante del mercado de San Agustín
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La Diputación de A Coruña ha completado el envío de material médico financiado a través del convenio de colaboración con la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania (AGA).

El mismo, informa el organismo provincial, está destinado al Centro Regional de Sangre de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Odesa, "uno de los servicios sanitarios estratégicos en el suroeste del país", señala.

La ayuda, por importe de 100.000 euros, ha permitido la adquisición y puesta en funcionamiento del equipamiento esencial para garantizar la recogida, conservación y distribución de sangre y sus componentes.

Entre el material suministrado, se incluyen extractores automáticos de componentes sanguíneos, congeladores rápidos para plasma, mesas refrigeradas de distribución, frigoríficos técnicos, selladores móviles o contenedores de sangre con solución anticoagulante.

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