El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inditex sufre un acceso no autorizado a sus bases de datos alojadas en un tercero

Asegura que no afecta a datos personales o bancarios

Efe
16/04/2026 10:08
La multinacional Inditex tiene su sede en el polígono de Sabón
Inditex ha informado este miércoles de que ha sufrido un acceso no autorizado a las bases de datos de su organización alojadas en un tercero que no afectaría a datos personales o bancarios.

Según ha indicado la compañía en un comunicado, dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero asegura que en ningún caso afecta a datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago.

"Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional", ha agregado.

Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes podrán seguir accediendo y operando con total seguridad.

