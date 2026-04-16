Las llamas calcinan la nave de Biona hace 25 años GAGO

Lo que parecía una tranquila tarde más de domingo se convirtió hace 25 años en una pesadilla en San Pedro de Nós por el incendio de un almacén de piensos Biona. Por suerte no hubo que lamentar daños personales, pero igualmente el susto fue grande para los vecinos del la parroquia oleirense. Ese fuego que arrasó la nave mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 16 de abril de 2001. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, eran noticia las quejas de los vecinos de Meicende por la contaminación. Hace un siglo, tal día como hoy de 1926, el diario informaba, entre otros asuntos destacados, sobre las expropiaciones en marcha en varia zonas de la ciudad, como Riazor o Linares Rivas.

Lunes, 16 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Un espectacular fuego arrasa una nave de piensos Biona en San Pedro de Nós

Un espectacular incendio, cuyas causas se desconocen, arrasó ayer, 15 de abril de 2001, un almacén de piensos Biona, en la parroquia oleirense de San Pedro de Nós. El fuego, que se declaró a media tarde, estuvo a punto de llegar a los depósitos de fuel de la factoría y a unas casas próximas, aunque la intervención de los bomberos impidió finalmente su propagación.

Pudo haber sido una auténtica bomba. El incendio que ayer se declaró en la fábrica de piensos Biona calcinó por completo el almacén en el que se guardaban, entre otras cosas, palés de madera, sacos de papel y suero de leche para la fabricación de piensos.

La proximidad de viviendas y el temor de que las llamas alcanzasen las calderas de fuel hicieron temer que el incendio se convirtiese en un verdadero desastre. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, ya que en el momento en que el incendio se declaró no había nadie de la empresa en el interior de las naves. Responsables de Biona aseguraron que las pérdidas son importantes, aunque no pudieron calcular el alcance. Tampoco pudieron aclarar las causas del suceso que se produjo a las siete de la tarde y que obligó a movilizar los servicios contraincendios de A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo y Sada.

Viernes, 16 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Quejas en Meicende por la contaminación

La contaminación afecta de forma importante a los vecinos de Meicende, ya que se encuentran rodeados de industrias contaminantes de por sí pero que poco o nada hacen por disminuir ese problema. Se quejan de los gases de la refinerías, especialmente del famoso “lanza llamas” que les pusieron al pie del término municipal de La Coruña y dicen que hay días que es insoportable la vida en Meicende por los olores, gases y polvillo que tal industria lanza. No son contrarios al progreso sus gentes, pero piden que la chimenea sea llevada a las orillas del mar y se despeje un poco más la zona. Otra fuente gigante de contaminación les viene de Genosa y de Aluminios.

Por otra parte, ayer, 15 de abril de 1976, los oficios de Jueves Santo en la iglesia parroquial de San Jorge contaron con la asistencia de las primeras autoridades coruñesas.

Viernes, 16 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Expropiaciones en Riazor y en Linares Rivas

Se están ultimando los trámites para otorgar las escrituras de expropiación de las viviendas que han de ser derribadas para ensanchar el andén del Balneario de Riazor. Los inquilinos que las habitan han sido ya reiteradamente advertidos de la necesidad de desalojar dichas fincas.

Como algunos alegan la dificultad de procurarse otras viviendas, el alcalde ya tiene en su poder una relación de las que actualmente se hallan sin arrendar, de precio modesto, y de ello serán enterados para que elijan la que les convenga, y sin más excusas se adoptarán las medidas necesarias al inmediato cumplimiento de lo ordenado por dicha autoridad. Desalojada ya la casa número 56 de Linares Rivas, se procederá seguidamente a su demolición e igual providencia se dictará respecto a las demás cuyos propietarios han sido objeto de análogos requerimientos.