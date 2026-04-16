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A Coruña

Ferroglobe prevé que la planta de biocarbón de Arteixo esté operativa en junio

Esta instalación permitirá reducir un 58% las emisiones directas de dióxido de carbono a la atmósfera

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/04/2026 13:21
Obras de la nueva fábrica de biocarbón de Ferroglobe en Sabón (Arteixo)
Obras de la nueva fábrica de biocarbón de Ferroglobe en Sabón (Arteixo)
Carlota Blanco
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Ferroglobe desveló esta semana que la nueva planta de biocarbón que construye en unos terrenos dentro de su actual factoría del polígono de Sabón (Arteixo) estará operativa durante el próximo mes de junio.

El vicepresidente de Operaciones para Europa y Sudamérica del grupo, Alberto Fuentes, explicó que los operarios trabajan “a plena capacidad” para cumplir “los plazos”. “En junio tiene que estar operando”, afirmó durante una visita al lugar de las obras el pasado miércoles, en la que también participaron la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo.

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Este responsable de la compañía explicó que esta actuación facilitará “una transformación importante” dentro de la fábrica” para cambiar a “un modelo más sostenible y más competitivo” que garantizará el futuro de esta instalación.

“La nueva planta de carbón vegetal de Sabón nos permitirá reducir un 58% las emisiones directas de CO2 —dióxido de carbono— a la atmósfera mediante la sustitución del carbón mineral por carbón vegetal. Además, utilizaremos la tecnología más eficiente del mercado, que nos permitirá también producir carbón vegetal a un coste muy competitivo”, destacó Alberto Fuentes.

El vicepresidente de Operaciones para Europa y Sudamérica de Ferroglobe también indicó que este proyecto va a impulsar “la economía circular en Galicia” porque se va a utilizar “biomasa local” que también reforzará al “sector forestal en Galicia”.

Reclamación

Alberto Fuentes también aprovechó la visita realizada con representantes de la Xunta y el Ayuntamiento de Arteixo para lanzar una advertencia a los órganos de gobierno de la Unión Europea.

“Este tipo de proyectos no pueden ser viables si no contamos con un mercado competitivo y justo. La Unión Europea tiene que garantizar que los productores europeos podamos competir con las mismas condiciones y poner límite a importaciones desleales de terceros países que están entrando y afectando gravemente a nuestros sectores industriales y especialmente al silicio”, afirmó.

Además, este responsable de la compañía aseguró que Ferroglobe ha hecho su parte y que espera que la UE garantice “las producciones en Europa en el futuro”.

Proceso

Ferroglobe Spain Metals está dedicada a la producción de silicio metalúrgico y otro tipo de aleaciones. La nueva fábrica de biocarbón se destinará a la producción de carbón vegetal a través de un proceso de descomposición química de madera limpia, lo que servirá para sustituir parcialmente el consumo actual que tiene de carbón.

El nuevo recinto estará dividido en dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado se trabaja para habilitar un espacio de recepción, almacenamiento y procesado de madera. La factoría se ejecuta en unos espacios que quedarán integrados en la fábrica actual de Ferroglobe en el parque empresarial ubicado en Arteixo.

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