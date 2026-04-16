El responsable de una de las cien mejores discotecas del mundo: "Vigo tiene las luces y A Coruña, el ocio nocturno"

Luis Diz, gerente del grupo Pelícano) Quintana

Si nos ceñimos a empresarios de la noche, puede decirse que Luis Diz es esta semana el hombre más feliz de Galicia y, seguramente, de España. El gerente del grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite vivió 24 horas para el recuerdo, con el posicionamiento de la discoteca que da nombre a su empresa como la número 81 del mundo el pasado miércoles, y con el pistoletazo de salida, este jueves, de la capitalidad española del ocio nocturno para A Coruña. Por eso, desde la pista que ya es un patrimonio cultural y turístico de la ciudad, quiso mandar un mensaje y alzar la voz por la actividad del sector. “Competimos con Netflix, con HBO y con Amazon Prime. Nuestra preocupación no es que vengan a consumir alcohol, sino a consumir ocio. Somos la empresa de la felicidad. Históricamente, venían a las discotecas a conocer gente, y tenemos que intentar recuperar esa faceta, que se vuelva a socializar, hablar, bailar y disfrutar”, reivindicó.

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Primer nivel europeo

Uno de los objetos de la conferencia 'La innovación en el sector del ocio ocio y los espectáculos. Nuevos hábitos y tendencias de consumo', que se impartió esta mañana en Pelícano como inauguración oficial de esta capitalidad, fue ilustrar con números los nuevos usos de los consumidores, pero también la aportación del tardeo y la noche a la economía. “Es para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo en Galicia. Es un ocio de calidad. Cuando sale la gente, tanto en el tardeo como en la noche, está en un máximo nivel a nacional nacional y a nivel europeo. Tenemos que poner eso en valor”, subrayó. “A Coruña forma parte de un referente como Galicia. Se dice Galicia Calidade y tenemos que poner eso en valor, porque la ciudad es un espejo en el que mirarse. Del mismo modo que Vigo tiene las luces, A Coruña tiene el ocio nocturno”, agregó.

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Reiteró en varias ocasiones Diz que A Coruña no solamente alza la cabeza en España, sino que puede mirar a los ojos a las grandes capitales europeas. “La revista más prestigiosa de clubbing incluye a Pelícano entre los 100 mejores clubs a nivel mundial. Hay que destacar lo que hacemos en Galicia, la gente no viene buscando solo la gastronomía o monumentos, a pesar de que sea lo mejor que tenemos”, dijo. “Una de las canciones más virales de Rosalía se basa en Berghain, una discoteca de Berlín. Hay que saber ver esas cosas. Los gallegos somos muy dados a no saber su producto”, prosiguió.

Turismo y fiesta, de la mano

Ocio nocturno y turismo de la mano, y una actividad que defender y proteger. Ese fue otra de las demandas sobre las que puso el acento el presidente de Galicia de Noite, y que se repitió en la conferencia. “Berlín protege sus clubes, y nosotros debemos proteger el ocio nocturno. No debemos desvirtuarlo. Evidentemente, hay cosas a erradicar, porque hay empresarios que no dan el nivel mínimo, pero en Galicia hay muy buenos profesionales, y en A Coruña también. Somos un activo, y el que no lo quiera ver, malo”, sentenció.

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Además, estableció Diz una especie de cadena económica del ocio que definió así: “Cuando se organiza un concierto en cualquier sala se genera movimiento económico en restaurantes, hoteles, transportes... y eso todo tiene que ir unido al ocio nocturno. En Ibiza quisieron restringirlo y tuvieron que dar marcha atrás, porque les afectaba a la hora de llenar los hoteles o los restaurantes. La capitalidad de A Coruña nos va a poner en una escena diferente, en lo más alto de lo que es Galicia. Hasta ahora, no te ponían en el foco del ocio nocturno de calidad a nivel europeo”.

Cierre de locales e inversión

Finalmente, el anfitrión de la capitalidad española del ocio nocturno defendió también la valentía a la hora de invertir para atraer clientes, además de como forma de supervivencia. Fue así como respondió a la pregunta de la paulatina desaparición de locales en A Coruña: “Desaparecen locales porque determinados empresarios no se ponen las pilas. Se acabó eso de que la gente salga por inercia, venimos de una pospandemia explosiva, y la realidad dice que hay que profesionalizarse, invertir en el negocio o en tecnología. Hace año y medio hicimos una inversión de 2,5 millones, porque vimos un cansancio en la gente y, si no hay riesgo, no motivas a la gente. Hay que motivar a la gente a salir a través de la tecnología y el contenido. Si no hay riesgo, difícilmente habrá éxito".