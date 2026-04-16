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A Coruña

El PP de A Coruña pide retirar la ordenanza de terrazas y empezar de nuevo con un proceso “dialogado”

Redacción
16/04/2026 17:55
Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno
Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno
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El grupo municipal del Partido Popular en A Coruña ha presentado alegaciones a la ordenanza de terrazas aprobada inicialmente en el pleno de febrero con los votos favorables de PSOE y BNG, y el rechazo de los populares. Su principal petición es clara: retirar el texto y reiniciar todo el proceso para elaborar una nueva normativa consensuada con los sectores implicados.

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El portavoz popular, Miguel Lorenzo, asegura que la propuesta actual “no gusta a nadie”, algo que, según señala, han constatado tras reunirse con representantes vecinales, hosteleros y colectivos vinculados a la movilidad y la accesibilidad. “Prueba de ello es que todos han presentado alegaciones”, apunta.

Entre sus propuestas, el PP plantea la creación de una Mesa de terrazas antes de redactar una nueva ordenanza, en la que participen todos los sectores afectados, además de los grupos políticos, con el objetivo de elaborar “un documento de todos y para todos”.

Los populares critican que el texto actual nace “sin diálogo ni consenso” y advierten de que puede poner en riesgo la viabilidad de algunos negocios hosteleros y, con ello, puestos de trabajo. También consideran que no resuelve los problemas de convivencia, al no garantizar plenamente el derecho al descanso de los vecinos.

Otro de los puntos señalados es la accesibilidad, ya que, según indican, persisten dificultades para los peatones en determinados espacios sin que se haya aplicado de forma efectiva la normativa vigente desde 2013. Además, alertan de que la ordenanza deja margen a interpretaciones “subjetivas”, lo que podría generar inseguridad jurídica.

Desde el PP insisten en la necesidad de abrir un proceso de diálogo real que permita equilibrar la actividad económica, el uso del espacio público y el bienestar vecinal, con una regulación “clara, actualizada y adaptada” a la realidad de la ciudad.

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