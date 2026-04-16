El museo del Dépor y el de Estrella Galicia serán dos atractivos para captar cruceristas

En Seatrade, en Miami, se entregaron unas gafas especiales para ver el eclipse Cedida

El Puerto de A Coruña participa esta semana en la Seatrade en Miami, donde las compañías navieras han felicitado al ente herculino por la próxima instalación del sistema de suministro eléctrico a los cruceros (OPS), el cual facilitará a los cruceros apagar motores durante su escala en aguas coruñesas. Tras Cádiz, que ya lo ha estrenado, A Coruña será la segunda ciudad española en prestar este servicio.

Entre otras novedades, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, explicó que se incorporan a la oferta para los cruceristas el museo del Dépor y el Museo Estrella Galicia (Mega). "El Dépor es el club más querido de España", asegura Prado, recordando que la Liga, las copas y sus años en Europa siguen siendo un reclamo para el turismo internacional.

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En Seatrade otro momento clave de la presentación herculina ha sido la referida al eclipse total del 12 de agosto. Este fenómeno hará que nueve cruceros hagan escala en A Coruña los días 11 y 12 de agosto, ya que la ciudad será uno de los mejores lugares de observación del eclipse. Durante esta presentación se distribuyeron gafas homologadas para ver el eclipse de una manera segura. Todo esto bajo el lema de 'Atlantic Eclipse'.

El acto también sirvió para destacar alguno de los eventos más importantes que tendrán lugar el próximo año 2027. Es el caso de la regata de Grandes Veleros, en julio; el centenario del Real Club Náutico; los 150 años de la Junta de Obras del Puerto; o la escala del buque Juan Sebastián Elcano, que también celebra su centenario, acompañado de una concentración de buques escuela de otros países latinos.

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Además de Fernández Prado, participó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, con el fin de promocionar A Coruña como destino de cruceros.

Triple escala

Precisamente, este viernes el puerto herculino vivirá su primera triple escala del año, con la llegada del 'Arcadia', el 'Norwegian Sky' y el 'Aidabela'. A bordo de los tres llegarán más de 8.600 personas.

El 'Arcadia' arriba procedente de Southampton y a las 17.30 partirá hacia la localidad portuguesa de Funchal. El 'Norwegian Sky' llega de Vigo y marchará hacia Le Havre a las 17.00 horas. El 'Aidabela', por su parte, visita A Coruña procedente de Oporto y será el último en marcharse: a las 19.30 rumbo a Portland.