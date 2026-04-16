Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El museo del Dépor y el de Estrella Galicia serán dos atractivos para captar cruceristas

El Puerto de A Coruña participa en Miami en el congreso Seatrade, donde recibieron elogios por el sistema de suministro eléctrico a crucreros

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/04/2026 15:20
En Seatrade, en Miami, se entregaron unas gafas especiales para ver el eclipse
En Seatrade, en Miami, se entregaron unas gafas especiales para ver el eclipse
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Puerto de A Coruña participa esta semana en la Seatrade en Miami, donde las compañías navieras han felicitado al ente herculino por la próxima instalación del sistema de suministro eléctrico a los cruceros (OPS), el cual facilitará a los cruceros apagar motores durante su escala en aguas coruñesas. Tras Cádiz, que ya lo ha estrenado, A Coruña será la segunda ciudad española en prestar este servicio.

Entre otras novedades, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, explicó que se incorporan a la oferta para los cruceristas el museo del Dépor y el Museo Estrella Galicia (Mega). "El Dépor es el club más querido de España", asegura Prado, recordando que la Liga, las copas y sus años en Europa siguen siendo un reclamo para el turismo internacional.

Cruceristas abandonan el ‘Iona’ en el muelle de Trasatlánticos

Dos triples escalas, una doble y 17 cruceros darán inicio a la temporada alta en el puerto de A Coruña

Más información

En Seatrade otro momento clave de la presentación herculina ha sido la referida al eclipse total del 12 de agosto. Este fenómeno hará que nueve cruceros hagan escala en A Coruña los días 11 y 12 de agosto, ya que la ciudad será uno de los mejores lugares de observación del eclipse. Durante esta presentación se distribuyeron gafas homologadas para ver el eclipse de una manera segura. Todo esto bajo el lema de 'Atlantic Eclipse'.

El acto también sirvió para destacar alguno de los eventos más importantes que tendrán lugar el próximo año 2027. Es el caso de la regata de Grandes Veleros, en julio; el centenario del Real Club Náutico; los 150 años de la Junta de Obras del Puerto; o la escala del buque Juan Sebastián Elcano, que también celebra su centenario, acompañado de una concentración de buques escuela de otros países latinos.

Alfredo Sellier, con un libro en el que se muestra la serie de fotos del eclipse de 1912 que pretende recrear

La familia de José Sellier recreará la histórica serie de imágenes del eclipse de 1912

Más información

Además de Fernández Prado, participó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, con el fin de promocionar A Coruña como destino de cruceros.

Triple escala

Precisamente, este viernes el puerto herculino vivirá su primera triple escala del año, con la llegada del 'Arcadia', el 'Norwegian Sky' y el 'Aidabela'. A bordo de los tres llegarán más de 8.600 personas.

El 'Arcadia' arriba procedente de Southampton y a las 17.30 partirá hacia la localidad portuguesa de Funchal. El 'Norwegian Sky' llega de Vigo y marchará hacia Le Havre a las 17.00 horas. El 'Aidabela', por su parte, visita A Coruña procedente de Oporto y será el último en marcharse: a las 19.30 rumbo a Portland.

Comisión de seguimiento de la tasa turística

A Coruña recauda medio millón de euros por la tasa turística e inspeccionará a los pisos vacacionales que no cumplen la norma

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

España participará en la reunión sobre Ormuz organizada por Macron y Starmer y sigue sin apoyar ninguna operación
EP
Pleno infantil en el concello de Culleredo

El pleno infantil de Culleredo aprueba propuestas sobre actividades lúdicas y el mantenimiento de los espacios públicos
Redacción
José Manuel Álvarez Campana, presidente de Sumarte

Los vecinos de Arteixo podrán consultar su consumo de agua gracias a una nueva app móvil
Noelia Díaz
En Seatrade, en Miami, se entregaron unas gafas especiales para ver el eclipse

El museo del Dépor y el de Estrella Galicia serán dos atractivos para captar cruceristas
Óscar Ulla