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A Coruña

Del recibimiento "discreto" a un rey a un entierro para recordar: se cumplen dos siglos del nacimiento del alcalde Federico Tapia

Fue el primero en ocupar el cargo con la República como forma de Estado, en 1873

Omar Bello
Omar Bello
16/04/2026 13:09
Concello de A Coruña
Retrato de Federico Tapia
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Este jueves, 16 de abril, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico Tapia, el que fuera primer alcalde republicano de A Coruña en el siglo XIX. Se da la circunstancia de que Tapia, aunque era un republicano convencido, llegó a la alcaldía de la ciudad en 1872,en periodo monárquico, pero vivió como primer edil el cambio de régimen cuando en 1873 se proclamó la Primera República española. "Para él tuvo que suponer una gran alegría el poder vivir ese cambio como alcalde", explica la investigadora Ana Romero, autora del libro ‘Federico Tapia Segade (1825-1891). Primeiro alcalde republicano da Coruña’.

En su obra, que firma junto al también investigador Carlos Pereira, se repasan los episodios más destacados en la trayectoria de Federico Tapia. Uno de los más recordados tiene que ver con la visita del rey Amadeo I de Saboya, que había pedido un recibimiento "discreto". Y Federico Tapia decidió hacerle caso. "Normalmente, siempre que venía un rey a la ciudad se le recibía a lo grande. Y en este caso, el alcalde hizo justo lo contrario y fue algo muy novedoso. Llegó a decir incluso que no hacía falta ni siquiera llevar traje de gala. Sin embargo, se da la circunstancia de que entre los republicanos destacados del momento también se le criticó, porque alguno, como Pérez Costales, consideraba que no tenía ni que haberle recibido", explica Romero.

Un entierro para recordar

Uno de los capítulos más recordados de la trayectoria de Federico Tapia tuvo lugar en su entierro, tal y como explica Ana Romero. "Era costumbre en la época que, cuando fallecía un alcalde, se formase una gran comitiva desde su casa hasta el cementerio, recorriendo las principales calles de la ciudad para que la gente pudiese despedirle. Sin embargo, en el caso de Federico Tapia, el alcalde que había en el momento de su muerte prohibió que se le diese ese reconocimiento. Hay que tener en cuenta que ya estábamos de nuevo en periodo monárquico, y Federico Tapia era un republicano reconocido", relata la investigadora. "Al final, los partidarios de Federico Tapia quisieron hacerle el homenaje igual, y se generó una situación que tuvo mucha repercusión, incluso en la prensa de la época a nivel nacional", añade. El alcalde 

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Federico Tapia Segade / AMC

Su etapa de alcalde solo duró diecinueve meses, que le permitieron no solo vivir un cambio de régimen en el país sino también liderar determinadas acciones que fueron importantes para el desarrollo de la ciudad. Así, desde su llegada al cargo en febrero de 1872, en su haber figuran hitos como la llegada del ferrocarril o el crecimiento de la urbe hacia la zona del Ensanche. 

Federico Tapia, el alcalde republicano que derribó murallas

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