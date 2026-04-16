Burger King rebautiza su restaurante de A Grela como “Casa Los Kings Neno”

José Manuel Santiso Gutiérrez, ganador en Galicia de un concurso Cedida

La cadena Burger King ha rebautizado su restaurante de A Grela, en A Coruña, como “Casa Los Kings Neno”, en una iniciativa con la que celebra la apertura de su establecimiento número 1.000 en España y rinde homenaje a las historias personales de sus clientes.

El nuevo nombre ha sido elegido por José Manuel Santiso Gutiérrez, ganador en Galicia de un concurso impulsado por la marca dentro de la campaña “Burger King es Casa”. Como reconocimiento, ha recibido un premio de 1.000 euros y ha visto cómo su local habitual pasa a identificarse con el apodo con el que él y su grupo de amigos lo conocen.

La acción ha contado con la participación de 17 fans, uno por cada comunidad autónoma, que han compartido las vivencias asociadas a su restaurante favorito. En el caso gallego, la propuesta de Santiso fue la más votada, convirtiendo el establecimiento de A Grela en un símbolo de encuentro para su grupo.

Desde la compañía destacan que esta campaña busca poner en valor el papel que sus locales desempeñan en la vida cotidiana, más allá de la restauración. “Se trata de reconocer que nuestros restaurantes son lugares donde se crean recuerdos, amistades y tradiciones”, señalan.

El director general de Restaurant Brands Europe, Jorge Carvalho, ha subrayado la dimensión emocional de la iniciativa, destacando que alcanzar los 1.000 restaurantes “es un hito importante”, pero que el objetivo principal ha sido dar protagonismo a los clientes y a sus historias.

Con medio siglo de presencia en España, Burger King se ha consolidado como una de las principales cadenas de restauración del país, con una amplia implantación territorial y una red que alcanza prácticamente todos los rincones, tanto en grandes ciudades como en municipios más pequeños.